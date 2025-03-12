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Американські вчені назвали вік, коли мозок починає деградувати

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Вчені досліджували деградацію мозку
фото із відкритих джерел

Дослідження показує критичний вік, коли мислення людини «починає занепадати»

Американські дослідники визначили конкретний момент, коли клітини нашого мозку починають деградувати, а мислення людини погіршується. Цей вік, за результатами сканування мозку та тестів, проведених серед 19 300 осіб, у середньому становить близько 44 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ScienceAlert.

Саме в цьому віці дегенерація стає помітною та досягає найбільшої швидкості у віці 67 років. До 90 років швидкість старіння мозку знижується, йдеться у дослідженні.

Дослідники вивчали реакцію нейронів на стрес
Дослідники вивчали реакцію нейронів на стрес
PNAS

На думку авторів дослідження, отримані результати можуть виявитися корисними для пошуку шляхів покращення здоров'я мозку на пізніших етапах життя. Вони вважають, що розуміння того, коли і як саме прискорюється старіння мозку, дає вченим інформацію, коли найкраще втручатися для запобігання незворотним наслідкам.

Команда, що проводила аналіз, також спромоглася визначити потенційну головну рушійну силу цього занепаду: резистентність нейронів до інсуліну. Отримані результати свідчать про те, що в міру старіння мозку інсулін менш впливає на нейрони, а значить, менше глюкози поглинається в якості енергії, що призводить до порушення мозкової сигналізації.

Ідея у тому, що метаболізм впливає старіння мозку, була підкріплена генетичним аналізом, проведеним дослідниками. Активність, пов'язана з білком GLUT4, що поглинає глюкозу, та білком APOE, що переносить жири, збігалася з ознаками зносу мозку.

З цього випливає, що заміна або відновлення джерел енергії для нейронів може допомогти уповільнити старіння мозку та потенційно дати вченим ще один варіант лікування нейродегенеративних захворювань (APOE також був тісно пов'язаний із хворобою Альцгеймера в минулому).

«У середині життя нейрони відчувають метаболічний стрес через нестачу «палива»; вони мають труднощі, але все ще життєздатні, тому надання альтернативного «палива» в цей критичний період може допомогти відновити функції», – зазначає Ліліанна Мухіка-Пароді з Університету Стоуні-Брук.

Дослідники перевірили цю гіпотезу на групі зі 101 людини, яким давали кетонові добавки, що сприяють підвищенню чутливості клітин мозку до інсуліну та пригнічують метаболічні ушкодження. Деградація мозку стабілізувалася після прийому добавок, причому найбільший ефект отримав люди середнього віку – від 40 до 59 років. Це говорить про те, що подібне лікування може спрацювати, але вирішальне значення матиме час.

Нагадаємо, китайські вчені з Юньнаньського педагогічного університету виявили, що короткий курс транскраніальної магнітної стимуляції (rTMS) мозку знижує потяг до паління та перебудовує нейронні ланцюги, пов'язані з нікотиновою залежністю. 

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Теги: соціум здоров'я наука вчені стрес

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