Перед початком навчального року вчителів не тестуватимуть на коронавірус, – Степанов



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Станом на ранок 8 серпня в Україні зафіксовано 1 489 нових випадків коронавірусу

«Винятки – якщо є симптоми коронавірусної хвороби вчителя або він контактував з людиною, в якої підтверджено Covid-19» - міністр

МОЗ не бачить потреби в масовому тестуванні вчителів на коронавірус напередодні навчального року.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу в суботу.

«Така функція не передбачена, в цьому немає потреби. Все, що стосується тестування, дуже чітко передбачено нашим законодавством, нормативною базою, наказами МОЗ – хто саме потребує проведення тестів, у яких випадках. Такого розділу щодо проведення тестування вчителів немає.

Винятки – якщо є симптоми коронавірусної хвороби вчителя або він контактував з людиною, в якої підтверджено Covid-19», – сказав Степанов.

Міністр також відповів на питання щодо алгоритму утилізації використаних захисних масок і рукавичок у школах.

«Керівництво школи повинно зібрати всі використані засоби індивідуального захисту в окрему ємність, і потім вже під час утилізації побутових відходів передати компанії, яка займається цією утилізацією», – зауважив міністр.

Як повідомлялося, станом на ранок 8 серпня в Україні зафіксовано 1 489 нових випадків коронавірусу, це на 36 випадків більше, ніж учора (1 453).

Одужали – 600 (вчора 531), померли – 27 (вчора 33).

Загалом одужали 43 655 осіб, летальних випадків – 1 879.

У Києві виявлено хворих 200 осіб (вчора 186). Також 88 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 94) і 154 – на Львівщині (вчора 152), 109 – на Рівненщині (вчора 100).

Коронавірус в Україні

Всього 79750

Одужали 43655

Хворіють 34216

Померли 1879

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Нагадаємо, в Україні станом на 7 серпня лабораторно підтверджено 78 261 випадок Covid-19, з них за добу – 1453. Померли – 33 пацієнти.

Про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Найбільше нових випадків зафіксовано у Києві, Львіській, Рівненській, Харківській, Одеській, Івано-Франківській областях.

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