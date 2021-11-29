Поки невідомо, чи «Омікрон» небезпечніший за «Дельту» – ВООЗ

Незрозуміло, чи симптоми «Омікрону» відрізняються від проявів інших варіантів коронавірусу

Наразі недостатньо даних аби стверджувати, що новий штам Covid-19 становить більшу загрозу

Наразі недостатньо даних аби стверджувати, що новий штам коронавірусу, який виявили в ПАР, – «Омікрон» є небезпечнішим за «Дельту». Також невідомо, чи легше він передається від людини до людини. Про це пише пресслужба ВООЗ.

«У районах Південної Африки, що вражені цим варіантом, зросла кількість людей із позитивним результатом тестування, але зараз проводяться епідеміологічні дослідження, щоб зрозуміти, чи це пов'язано зі штамом «Омікрон» або іншими факторами», – йдеться у заяві.

Водночас у ВООЗ зазначають, що поки невідомо, чи може «Омікрон» призвести до більш важкого перебігу хвороби. Попри те, що у ПАР спостерігається зростання кількості госпіталізацій, це також може бути й наслідком збільшення загальної кількості інфікованих людей.

Також незрозуміло, чи симптоми «Омікрону» відрізняються від проявів інших варіантів коронавірусу.

Однак вакцини й надалі є єдиним та ефективним способом запобігти тяжкій хворобі й смерті.

«Вакцини залишаються критичним елементом для скорочення випадків складного перебігу хвороби та смерті, у тому числі проти домінантного варіанта «Дельта». Наявні вакцини залишаються ефективними проти тяжкої хвороби та смерті», – додали у ВООЗ.

Нагадаємо, у ВООЗ також повідомили, що «Омікрон» переноситься легше, але вражає переважно молодь.

Як відомо, міністри охорони здоров'я країн G7 зберуться на нараду щодо «Омікрону».

Крім того, США повідомили, скільки часу займе визначення ефективності вакцин проти «Омікрон»-штаму.

Також стало відомо, чому новий штам коронавірусу назвали «Омікрон».

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