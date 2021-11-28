Симптоми «Омікрону»: як «упізнати» небезпечний штам Covid-19

Науковці із ПАР назвали, чим відрізняється новий варіант коронавірусу

Новий штам коронавірусу, який отримав назву «Омікрон», викликає незвичайні, але при цьому відносно легкі симптоми молодих людей. Пацієнти скаржаться на сильну втому. Про це повідомляє The Daily Telegraph.

За словами Анжелік Кутзе – лікарки, яка працює в столиці ПАР Преторії, останнім часом серед її пацієнтів з Covid-19 з'явилися молоді люди, що розрізнялися за етнічною приналежністю і соціальним статусом, які скаржилися на сильну втому.

Жоден із них не скаржився на втрату або зміну відчуття смаку або нюху. Кутзе також згадала випадок із шестирічною дитиною, у якої був сильно прискорений пульс і підвищена температура.

«Їхні симптоми дуже сильно відрізнялися від того, з чим я мала справу раніше, і були дуже легкими», – розповіла вона.

Кутзе звернула увагу на нехарактерні для коронавірусу симптоми, які 18 листопада з'явилися і у чотирьох членів її сім'ї.

Їхні аналізи на Covid-19 виявилися позитивними, при цьому всі скаржилися на те, що відчувають себе дуже втомленими і розбитими. Після цього Кутзе однією з перших попередила владу ПАР про ймовірність поширення в країні нового штаму.

Нагадаємо, опубліковано перше зображення «Омікрон»-штаму. А раніше ВООЗ дала назву новому штаму коронавірусу.

Також влада ПАР відреагувала на обмеження через «Омікрон».

Як відомо, вчені виявили, що штам коронавірусу «Омікрон» вшестеро заразніший, ніж «Дельта».

Крім того, через новий штам у США рекомендують вакцинуватися всім особам від п'яти років.

Як повідомлялося, експерти сказали, чи треба панікувати через новий штам Covid-19.

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