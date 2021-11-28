«Омікрон» переноситься легше, але вражає переважно молодь – ВООЗ

Новий штам коронавірусу має специфічні симптоми і характеристики

Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала 28 листопада перші відомості про характеристики нового південноафриканського штаму коронавірусу, який отримав назву «Омікрон». На цьому етапі основна інформація про нього надходить з Південної Африки, де він набув найбільшого поширення.

Згідно з отриманими даними, поки неясно, чи він більш заразний, ніж інші штами, і наскільки швидко поширюється. Але вже можна сказати, що вражає він переважно молодих людей, і переносять захворювання вони у легшій формі.

Про те, наскільки тяжкі наслідки перенесеного захворювання, можна буде дізнатися лише за кілька днів, а то й тижнів.

Перші свідчення також вказують на те, що існує підвищений (порівняно з попередніми штамами) ризик повторного зараження варіантом «Омікрон» серед тих, хто вже перехворів і одужав.

Водночас ВООЗ наголошує, що всі штами коронавірусу загрожують важкими ускладненнями або смертю, тому найкращий спосіб боротьби з ним – превентивна вакцинація, хоча ступінь стійкості «Омікрону» до наявних вакцин вимагає перевірки.

ВООЗ також рекомендує дотримуватися запобіжних заходів – соціальної дистанції, маскового режиму та гігієни.

ВООЗ обіцяє опублікувати докладнішу інформацію про новий штам у міру її надходження протягом найближчих днів та тижнів.

Нагадаємо, США повідомили, скільки часу займе визначення ефективності вакцин проти «Омікрон»-штаму.

Також стало відомо, чому новий штам коронавірусу назвали «Омікрон».

Як повідомлялося, є відомості про симптоми «Омікрону»: як «упізнати» небезпечний штам Covid-19.

Крім того, опубліковано перше зображення «Омікрон»-штаму.

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