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    «Омікрон» переноситься легше, але вражає переважно молодь – ВООЗ

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    Почала надходити перша інформація про властивості нового штаму коронавірусу - «Омікрон» переноситься легше, але вражає переважно молодь – ВООЗ
    Почала надходити перша інформація про властивості нового штаму коронавірусу
    Фото з відкритих джерел

    Новий штам коронавірусу має специфічні симптоми і характеристики

    Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала 28 листопада перші відомості про характеристики нового південноафриканського штаму коронавірусу, який отримав назву «Омікрон». На цьому етапі основна інформація про нього надходить з Південної Африки, де він набув найбільшого поширення.

    Згідно з отриманими даними, поки неясно, чи він більш заразний, ніж інші штами, і наскільки швидко поширюється. Але вже можна сказати, що вражає він переважно молодих людей, і переносять захворювання вони у легшій формі.

    Про те, наскільки тяжкі наслідки перенесеного захворювання, можна буде дізнатися лише за кілька днів, а то й тижнів.

    Перші свідчення також вказують на те, що існує підвищений (порівняно з попередніми штамами) ризик повторного зараження варіантом «Омікрон» серед тих, хто вже перехворів і одужав.

    Водночас ВООЗ наголошує, що всі штами коронавірусу загрожують важкими ускладненнями або смертю, тому найкращий спосіб боротьби з ним – превентивна вакцинація, хоча ступінь стійкості «Омікрону» до наявних вакцин вимагає перевірки.

    ВООЗ також рекомендує дотримуватися запобіжних заходів – соціальної дистанції, маскового режиму та гігієни.

    ВООЗ обіцяє опублікувати докладнішу інформацію про новий штам у міру її надходження протягом найближчих днів та тижнів.

    Нагадаємо, США повідомили, скільки часу займе визначення ефективності вакцин проти «Омікрон»-штаму.

    Також стало відомо, чому новий штам коронавірусу назвали «Омікрон».

    Як повідомлялося, є відомості про симптоми «Омікрону»: як «упізнати» небезпечний штам Covid-19.

    Крім того, опубліковано перше зображення «Омікрон»-штаму.

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    Теги: вакцинація молодь ВООЗ коронавірус
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    «Омікрон» переноситься легше, але вражає переважно молодь – ВООЗ