Влада ПАР відреагувала на обмеження через «Омікрон»

Реакція щодо інших країн, де також є новий штам, різко відрізняється

У країні, де вперше виявили новий штам Covid-19, вважають обмеження «схожими на покарання»

Південноафриканська влада розкритикувала держави, які запроваджують заборони на перельоти до ПАР через новий штам коронавірусу «Омікрон». Про це повідомляє Daily Mail.

Міністерство закордонних справ ПАР заявило, що це «схоже на покарання ПАР за її передове геномне секвенування та здатність швидше виявляти нові штами».

«Слід було б привітати блискучу роботу наших науковців замість того, щоб карати нас», – заявили в МЗС.

При цьому у відомстві зазначили, що нові штами коронавірусу були виявлені й в інших частинах світу.

«Але реакція щодо цих країн різко відрізняється», – йдеться у заяві МЗС.

Як повідомлялося, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) 26 листопада назвала новий штам коронавірусу, що походить з Африки, «Омікрон». За попередніми даними, цей варіант коронавірусу може бути небезпечнішим за попередні.

Нагадаємо, Великобританія додала в «червоний список» чотири африканські країни.

Сьогодні Німеччина заявила про виявлення у країні штаму коронавірусу «Омікрон».

Напередодні Швейцарія посилила правила в'їзду з Південної Африки та низки країн. Також через новий covid-штам 12 країн заборонили польоти до Південної Африки

Раніше ВООЗ дала назву новому штаму коронавірусу.

Як відомо, вчені виявили, що штам коронавірусу «Омікрон» вшестеро заразніший, ніж «Дельта».

Крім того, стало відомо, чи треба панікувати через новий штам Covid-19: застереження експертів.

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