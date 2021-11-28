Міністри охорони здоров'я країн G7 зберуться на нараду щодо «Омікрону»

Випадки інфікування «Омікроном» виявили у Британії, Німеччині та Італії

У понеділок високопосадовці обговорять ситуацію з новим штамом Covid-19

Міністри охорони здоров’я країн G7 проведуть екстрену нараду 27 листопада. Обговорять поширення нового штаму коронавірусу «Омікрону», який виявили в ПАР. Про це пише The Guardian.

До G7 входять: Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Великобританія, США.

«Під головуванням Великобританії у понеділок, 29 листопада, буде скликана термінова нарада міністрів охорони здоров'я G7 для обговорення подій, пов'язаних з Omicron», – ідеться в заяві МОЗ Британії.

Зазначається, що заява про термінове засідання оприлюднена після виявлення випадків інфікування «Омікроном» у Британії, Німеччині та Італії. Міністр охорони здоров’я Франції також заявив, що циркуляція нового штаму в країні є лише питанням часу.

Нагадаємо, США повідомили, скільки часу займе визначення ефективності вакцин проти «Омікрон»-штаму.

Також стало відомо, чому новий штам коронавірусу назвали «Омікрон».

Напередодні влада ПАР відреагувала на обмеження через «Омікрон».

Раніше вчені виявили, що штам коронавірусу «Омікрон» вшестеро заразніший, ніж «Дельта».

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