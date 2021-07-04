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    За минулу добу в Україні було щеплено проти Covid-19 понад 38 тисяч осіб

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    Станом на сьогодні до листа очікування вакцинації від Covid-19 записалися 772102 бажаючих - За минулу добу в Україні було щеплено проти Covid-19 понад 38 тисяч осіб

    Станом на сьогодні до листа очікування вакцинації від Covid-19 записалися 772102 бажаючих

    Фото з відкритих джерел

    Протягом доби працювали 220 мобільних бригад та 330 пунктів щеплення

    В Україні у суботу було щеплено проти коронавірусу майже 39 тисяч людей. Про це повідомили у пресслужбі МОЗ України.

    Повідомляється, що 3 липня вакцинацію зробили 38857 осіб.

    Протягом доби працювали 220 мобільних бригад, 330 пунктів щеплення та 125 центрів вакцинації.

    Найбільшу кількість щеплень минулої доби було проведено в м. Києві – 4573 щеплення, а за весь час вакцинальної кампанії – також у м. Києві – 381345 щеплень.

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    Від початку вакцинальної кампанії щеплено вже 2059728 українців, з них отримали 1 дозу – 2059726 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 841291 особа (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 2901017 щеплень.

    Станом на 2 липня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записалися 772102 охочих.

    Нагадаємо, станом на ранок 4 липня, в Україні виявили 377 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 11, медпрацівників – 5.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 460 осіб, летальних випадків – 10, одужало – 526 осіб.

    Теги: хвороби епідемія щеплення коронавірус
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    За минулу добу в Україні було щеплено проти Covid-19 понад 38 тисяч осіб