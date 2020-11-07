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    Здоров'я

    Порошенко розповів, що його теща помирає від коронавірусу

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    Місяць тому Петро Порошенко також заразився коронавірусом - Порошенко розповів, що його теща помирає від коронавірусу
    Місяць тому Петро Порошенко також заразився коронавірусом

    Мати Марини Порошенко втратила свідомість

    Теща експрезидента України Петра Порошенка Людмила Переведенцева перебуває в тяжкому стані й може померти від нового коронавірусу Covid-19.

    Про це Порошенко повідомив у прямому ефірі «Свободи Савіка Шустера».

    Порошенко під час розповіді про те, що ще пів року тому в Україні повинні були закупити маски та обладнати лікарні, згадав про тещу.

    «У моєї дружини Марини зараз в лікарні від коронавірусу помирає мама, вона втратила свідомість. Підіть і скажіть зараз Марині усю цю дурню, яку ви зараз говорите на всю країну. Я ставлю запитання, чому ми не закупили маски та не обладнали лікарню», – сказав Порошенко.

    Порошенко вважає, що система охорони здоров’я України не підготовлена до боротьби з пандемією. Він зазначив, що з березня не були закуплені маски і не були обладнані лікарні для лікування хворих Covid-19.

    Про те, що що п’ятий президент України і народний депутат Петро Порошенко захворів на коронавірус стало відомо 29 вересня.  

    3 жовтня, Порошенка госпіталізували з двостороннім запаленням легень.

    7 жовтня дружина експрезидента Марина Порошенко повідомила, що його стан погіршився через загустілу кров, яку лікарі навіть не могли взяти на аналіз. З того часу інформації про стан Порошенка не було.

    11 жовтня, п’ятий президент Петро Порошенко, хворий на Covid-19, почувається вже краще.

    Петро Порошенко депутат президент
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