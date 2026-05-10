Водій одеської маршрутки розважає пасажирів піснями Макса Барських

В Одесі водій маршрутки підняв настрій пасажирам хітами Макса Барських

Одеса вкотре підтверджує статус міста, де навіть буденна поїздка у громадському транспорті може перетворитися на невелике свято. В одній із міських маршруток водій влаштував справжній музичний перформанс, розважаючи пасажирів популярними треками Макса Барських. Про це повідомляє «Главком».

Очевидці записали відео, як під час рейсу в салоні маршрутного таксі гучно лунали хіти Макса Барських. Водій не лише ввімкнув музику на повну, а й активно підспівував, заряджаючи людей позитивом. Пасажири зазначають, що така атмосфера допомогла бодай на короткий час відволіктися.

Відео з «музичною маршруткою» швидко розлетілося одеськими Telegram-каналами.

