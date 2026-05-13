Головна Новини
search button user button menu button

Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
Володимир Зеленський звертається до сенаторів та членів Палати представників США, 16 березня 2022 рік
фото: Reuters
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

У Палаті представників Сполучених Штатів Америки зібрали необхідних 218 підписів

Петиція в Палаті представників Сполучених Штатів Америки про примусове винесення на голосування законопроєкту про військову допомогу Україні та нові санкції проти РФ набрала необхідні 218 підписів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Необхідну кількість голосів документ отримав після того, як свій підпис під ним поставив законодавець від штату Каліфорнія Кевін Кайлі. У березні він змінив свою партійну приналежність з Республіканської партії на незалежну.

Збір підписів під цією петицією дозволяє конгресменам змусити Палату представників провести пряме голосування в залі. Це відбудеться навіть попри спротив спікера-республіканця Майка Джонсона, який одноосібно визначає порядок денний. Очікується, що голосування за пакет допомоги відбудеться вже на початку червня.

«Хоча багато членів Конгресу з обох партій рішуче підтримували Україну з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, багато найближчих республіканських союзників президента Дональда Трампа стали більш стриманими після його повернення до Білого дому в січні 2025 року, і допомога Києву сповільнилася», – зазначає видання.

Петиція запускає розгляд документа, внесеного у квітні 2025 року головним демократом Комітету із закордонних справ Грегорі Міксом. Проєкт складається з трьох ключових блоків:

  • Перший розділ: Офіційно підтверджує непохитну підтримку України та НАТО солідарно з боку США, а також запускає заходи для відбудови інфраструктури, включаючи створення посади спеціального координатора з питань відновлення України.
  • Другий розділ: Передбачає виділення понад $1 млрд на безпекову допомогу Києву та до $8 млрд доларів додаткової підтримки у вигляді прямих позик.
  • Третій розділ: Спрямований на запровадження жорстких санкцій та експортного контролю щодо Росії. Під обмеження потрапляють фінансові установи, нафтова та гірничодобувна галузі, а також російські посадовці.

«Главком» писав, що сенатор-республіканець Мітч Макконнелл різко розкритикував Пентагон за затримку вже затвердженої допомоги Україні. У своїй авторській колонці для The Washington Post він заявив, що йдеться про $400 млн, які Конгрес схвалив кілька місяців тому, але які досі не використовуються. Він також поскаржився на відсутність пояснень від оборонного відомства. На його думку, затримка допомоги Україні послаблює її оборону та одночасно шкодить інтересам США.

Читайте також:

Теги: війна гуманітарна допомога військова допомога Україна США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кейлан Робертсон документує та висвітлює війну в Україні у своїх фільмах
Ірландський журналіст розказав, що іноземці найчастіше питають про війну в Україні
19 квiтня, 08:49
Санчес відкинув ідею США призупинити членство Іспанії в НАТО
Санчес відкинув ідею США призупинити членство Іспанії в НАТО
25 квiтня, 06:26
Авторка аудіокниги «Дзвінки» Вікторія Кралько на церемонії вручення нагород
На конкурсі в Чехії перемогла аудіокнига з розмовами українців на початку вторгнення
28 квiтня, 09:58
Демограф Елла Лібанова назвала кількість втраченого населення України
Демографи зафіксували рекордні втрати населення України за останній рік. Скільки зараз українців?
29 квiтня, 17:39
Президент: Україна робить свій внесок у стабілізацію та встановлення безпеки
Дипломатична робота України на Близькому Сході: президент заявив про нові рішення
5 травня, 17:49
Олександр Сирський заявив, що ворог утримує близько 106 тисяч особового складу
Армія РФ активізувалася фактично по всьому фронту: Сирський назвав найгарячіший напрямок
8 травня, 19:33
Олійна пляма дісталася природного заповідника
Олійна пляма після ворожого обстрілу дісталася Тузлівських лиманів. Чи є загроза природному парку?
11 травня, 15:08
Головком взяв участь у тренувальних стрільбах
Підготовка до автоматизму: Сирський перевірив навчання бійців 225-го окремого штурмового полку (відео)
11 травня, 21:35
Трамп: Коли фейкові новини кажуть, що іранський ворог успішно справляється з нами у військовому плані, це фактично зрада, оскільки це настільки хибне і навіть абсурдне твердження
Трамп назвав зрадою репортажі американських ЗМІ про військові успіхи Ірану
Сьогодні, 00:29

Новини

Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
Сьогодні, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
Сьогодні, 21:27
В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Сьогодні, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
Вчора, 20:57
Угорщина отримала новий уряд: хто увійшов до команди Петера Мадяра
Вчора, 18:04
Міноборони впровадило ШІ в аналіз повітряних атак і удари вглиб РФ
Вчора, 16:44

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua