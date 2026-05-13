Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні

У Палаті представників Сполучених Штатів Америки зібрали необхідних 218 підписів

Петиція в Палаті представників Сполучених Штатів Америки про примусове винесення на голосування законопроєкту про військову допомогу Україні та нові санкції проти РФ набрала необхідні 218 підписів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Необхідну кількість голосів документ отримав після того, як свій підпис під ним поставив законодавець від штату Каліфорнія Кевін Кайлі. У березні він змінив свою партійну приналежність з Республіканської партії на незалежну.

Збір підписів під цією петицією дозволяє конгресменам змусити Палату представників провести пряме голосування в залі. Це відбудеться навіть попри спротив спікера-республіканця Майка Джонсона, який одноосібно визначає порядок денний. Очікується, що голосування за пакет допомоги відбудеться вже на початку червня.

«Хоча багато членів Конгресу з обох партій рішуче підтримували Україну з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, багато найближчих республіканських союзників президента Дональда Трампа стали більш стриманими після його повернення до Білого дому в січні 2025 року, і допомога Києву сповільнилася», – зазначає видання.

Петиція запускає розгляд документа, внесеного у квітні 2025 року головним демократом Комітету із закордонних справ Грегорі Міксом. Проєкт складається з трьох ключових блоків:

Перший розділ: Офіційно підтверджує непохитну підтримку України та НАТО солідарно з боку США, а також запускає заходи для відбудови інфраструктури, включаючи створення посади спеціального координатора з питань відновлення України.

Другий розділ: Передбачає виділення понад $1 млрд на безпекову допомогу Києву та до $8 млрд доларів додаткової підтримки у вигляді прямих позик.

Третій розділ: Спрямований на запровадження жорстких санкцій та експортного контролю щодо Росії. Під обмеження потрапляють фінансові установи, нафтова та гірничодобувна галузі, а також російські посадовці.

«Главком» писав, що сенатор-республіканець Мітч Макконнелл різко розкритикував Пентагон за затримку вже затвердженої допомоги Україні. У своїй авторській колонці для The Washington Post він заявив, що йдеться про $400 млн, які Конгрес схвалив кілька місяців тому, але які досі не використовуються. Він також поскаржився на відсутність пояснень від оборонного відомства. На його думку, затримка допомоги Україні послаблює її оборону та одночасно шкодить інтересам США.