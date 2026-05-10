На Одещині чоловік із ножем напав на військових ТЦК, вони у важкому стані

На Одещині чоловік із ножем поранив працівників територіального центру комплектування, які хотіли його мобілізувати. Військових госпіталізовано до медзакладу у важкому стані. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП.

Інцидент стався 10 травня в селі Байбузівка Савранської селищної громади Подільського району.

Працівники ТЦК спільно з представниками Нацполіції зупинили громадянина для перевірки військово-облікових документів. Було встановлено, що особа перебуває у розшуку.

«Під час супроводження правопорушника до територіального центру комплектування для оформлення адміністративних матеріалів, громадянин вчинив збройний напад на особовий склад групи оповіщення», – ідеться в повідомленні військкомату.

Зазначається, що чоловік завдав «чисельних ножових поранень» двом військовослужбовцям ТЦК. Наразі обох потерпілих госпіталізовано до медичного закладу у важкому стані, лікарі борються за їхні життя.

За даним фактом поліція розпочала невідкладні слідчі дії. Що зараз з нападником, наразі не повідомляється.

