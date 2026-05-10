На Одещині чоловік із ножем напав на військових ТЦК, вони у важкому стані

glavcom.ua
Надія Карбунар
На Одещині чоловік із ножем поранив працівників територіального центру комплектування, які хотіли його мобілізувати. Військових госпіталізовано до медзакладу у важкому стані. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП.

Інцидент стався 10 травня в селі Байбузівка Савранської селищної громади Подільського району.

Працівники ТЦК спільно з представниками Нацполіції зупинили громадянина для перевірки військово-облікових документів. Було встановлено, що особа перебуває у розшуку.

«Під час супроводження правопорушника до територіального центру комплектування для оформлення адміністративних матеріалів, громадянин вчинив збройний напад на особовий склад групи оповіщення», – ідеться в повідомленні військкомату.

Зазначається, що чоловік завдав «чисельних ножових поранень» двом військовослужбовцям ТЦК. Наразі обох потерпілих госпіталізовано до медичного закладу у важкому стані, лікарі борються за їхні життя.

За даним фактом поліція розпочала невідкладні слідчі дії. Що зараз з нападником, наразі не повідомляється.

Нагадаємо, у Міжгір'ї на Закарпатті під час спроби натовпу прорватися до територіального центру комплектування пролунали постріли. 

Раніше Служба безпеки спільно з Національною поліцією затримала у Дніпрі працівника одного з мобілізаційних відділень ТЦК та СП, який організував схему системного вимагання хабарів з військовозобов’язаних.

До слова, Служба безпеки України викрила на корупції очільника Житомирського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Посадовець налагодив корупційну схему, пропонуючи місцевим підприємцям «імунітет» від мобілізації для їхніх працівників за грошову винагороду.

