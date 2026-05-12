Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку

Лариса Голуб
Обмін полоненими 5 березня 2026 року
фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Обмін полоненими «1000 на 1000» затримується

Масштабний обмін військовополоненими між Україною та РФ у форматі «1000 на 1000» гальмується з вини російської сторони. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує «Главком».

Омбудсмен наголосив, що затримка процесу пов'язана виключно з позицією Москви. Він підкреслив, що задекларовані домовленості з РФ ніколи не дають стовідсоткових гарантій їхнього виконання.

«Коли ти навіть про щось домовився з російською стороною – ти ніколи не можеш бути на 100% впевнений, що це буде дотримано російською стороною. Насправді робота не зупинилась. Кожного дня відбуваються робочі процеси, перемовні процеси», – зазначив уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Лубінець додав, що українська перемовна група давно зробила свою роботу – списки давно передані, а російська сторона затягує процес, звинувачуючи в цьому Україну.

Також омбудсмен додав, що бере участь у перемовинах і перебуває на прямому зв'язку з російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою.

За словами омбудсмена, українська перемовна група повністю виконала свою частину роботи та вже давно передала всі необхідні документи протилежній стороні. У межах цього обміну Київ першочергово наполягає на поверненні трьох пріоритетних категорій громадян:

  • Важкопоранені військовослужбовці.
  • Важкохворі бранці.
  • Захисники та захисниці, які перебувають у російському полоні ще з 2022 року.

Раніше Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими підготував і передав російській стороні списки для проведення масштабного обміну у форматі «1000 на 1000». Попри саботаж з боку Кремля, українські профільні відомства продовжують щоденну роботу для повернення всіх українців додому.

Нагадаємо, Україна надала російській стороні «список 1000» для обміну полоненими, сформований за принципом терміну перебування в російські неволі. 

До слова, російський диктатор Володимир Путін заявив, що українська сторона нібито відмовилася від проведення масштабного обміну полоненими. За його словами, Росія ще 5 травня передала список із 500 українських військовослужбовців для повернення, проте Київ спершу взяв час на роздуми, а згодом начебто повідомив про неготовність до процедури.

