Угорщина отримала новий уряд: хто увійшов до команди Петера Мадяра

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр представив свою команду

Угорський прем'єр Петер Мадяр представив новий склад кабінету міністрів, який уже встигли назвати «урядом фахівців» та «урядом національного примирення». Команда складається з 16 міністрів. Сьогодні, 12 травня, у парламенті відбулася церемонія затвердження, інформує «Главком».

Ключові фігури та особливості нового уряду Угорщини:

Аніта Орбан – віцепрем’єрка та міністерка закордонних справ. Вона відповідатиме за перезавантаження відносин із ЄС та розблокування заморожених фондів.

Марта Герег – міністерка юстиції. Професорка та декан юридичного факультету Сегедського університету, яку Мадяр назвав «некоронованою королевою угорських юристів».

Вілмош Катай-Немет – міністр соціальної політики та захисту дітей. Він став першим незрячим міністром в історії країни. Колишній адвокат і майстер айкідо, він фокусуватиметься на допомозі вразливим верствам населення.

Жолт Гегедюш – міністр охорони здоров'я. Став зіркою соцмереж завдяки «переможному танцю» під час інавгурації.

Андраш Карман – міністр фінансів.

Ромулус Русзін-Сзенді – міністр оборони.

Головні пріоритети уряду:

Повернення до Європи: Одним із перших символічних кроків було повернення прапора ЄС на будівлю парламенту, де він був відсутній 12 років.

Боротьба з корупцією: Створення антикорупційного органу та розслідування зловживань попереднього режиму.

Економічне оздоровлення: Подолання бюджетного дефіциту та боротьба зі стагнацією.

Реформи медіа: Ліквідація пропагандистських державних ЗМІ та створення незалежної системи мовлення.

Петер Мадяр заявив про намір покращити відносини з Києвом. Зокрема, 64% угорців очікують від нього позитивних змін на цьому напрямку. Водночас він зауважив, що виступає проти «прискореного» вступу України до ЄС і вимагатиме дотримання прав угорської меншини на Закарпатті як умови для інтеграції.

Перше урядове засідання планують на 13 травня.

Нагадаємо, новий парламент Угорщини, де «Тиса» має абсолютну більшість, зібрався на перше засідання 9 травня. Тоді ж Петер Мадяр офіційно вступив на посаду прем’єр-міністра. Новий уряд Угорщини вже заявив про намір розслідувати можливі фінансові зловживання попередньої влади. Для цього планують створити спеціальне «управління з повернення вкрадених активів».

«Главком» писав, що президент України Володимир Зеленський привітав Петера Мадяра із початком його роботи на посаді прем’єр-міністра Угорщини. Зеленський назвав символічним те, що вступ на посаду нового угорського прем’єра відбувся саме 9 травня, у День Європи. Український лідер запропонував очільнику уряду Угорщини співпрацю на основі добросусідства.