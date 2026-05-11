Олійна пляма після ворожого обстрілу дісталася Тузлівських лиманів. Чи є загроза природному парку?

Лариса Голуб
Лариса Голуб
Олійна пляма дісталася природного заповідника
фото: Іван Русєв

Екологи повідомляють про стрімке збільшення площі забруднення у Чорному морі 

На Одещині зафіксовано масштабне забруднення акваторії та піщаного пересипу Національного природного парку «Тузлівські лимани». Рослинна олія, що розлилася внаслідок російських обстрілів портової інфраструктури, охопила площу близько 10 тис. квадратних метрів. Про це повідомив еколог та співробітник національного парку Іван Русєв, посилаючись на дані супутникового моніторингу, інформує «Главком».

«Олію викинуло на різних ділянках піщаного пересипу, зокрема і в заповідну зону національного парку. Загалом площа пересипу у ці дні, забруднена рослинною олією, сягала біля 10 000 кв. м. Птахів, забруднених олію, поки що не знайдено», – написав Русєв.

фото: Іван Русєв

За словами фахівця, олія дісталася заповідної акваторії ще наприкінці минулого тижня. Наразі забруднення охоплює величезну територію, що створює критичну загрозу для місцевої флори та фауни.

Тузлівські лимани – це унікальна група з 13 солоних лиманів лагунного типу, розташована в Одеській області (Бессарабія) між гирлами Дунаю та Дністра. Це національний природний парк, створений у 2010 році для охорони цінних прибережних комплексів. Одне з найкращих місць в Україні для спостереження за птахами; тут гніздяться або зупиняються сотні видів, включаючи рожевих фламінго. Лимани відокремлені від моря вузьким піщаним пересипом, але періодично сполучаються з ним.

«Після витоку олії, неподалік від Чорноморська, на березі моря, знайшли кілька птахів у олії, зокрема лебедя, бакланів», – написав еколог.

фото: Іван Русєв

Еколог також нагадав, що внаслідок удару РФ по порту «Південний» у грудні 2025 року нацпарк уже переживав схожу катастрофу: тоді через забруднення олією зафіксували масову загибель птахів.

Причини розливу

Забруднення є прямим наслідком російських атак на логістичну інфраструктуру регіону:
26 квітня російська армія атакувала Одещину, внаслідок чого в порту «Чорноморськ» було зруйновано резервуар із 6 тис. тонн соняшникової олії. Попри спроби локалізувати розлив, значна частина речовини потрапила у відкрите море, а течія віднесла її до заповідних лиманів.

Чим це небезпечно

Хоча соняшникова олія є харчовим продуктом, для дикої природи її розлив є небезпечним. Потрапляючи на пір’я птахів, олія руйнує його структуру та теплоізоляційні властивості. Птахи втрачають здатність літати та плавати, що призводить до переохолодження та загибелі. Крім того, олійна плівка на поверхні води перекриває доступ кисню, що загрожує морським мешканцям.

«Главком» писав, що акваторія Чорного моря в районі порту Чорноморськ зазнала серйозного забруднення після повітряної атаки окупантів 26 квітня. Також внаслідок ворожої атаки по порту «Південний» на Одещині сталося загоряння контейнерів із борошном та рослинною олією. У результаті продукти горіння та рослинна олія потрапили в акваторію Чорного моря, що призвело до забруднення прибережної зони Одеси.Для недопущення подальшого поширення забруднення портовий канал перекрито двома шарами бонових загороджень.

До робіт залучено спеціалізований флот та судна для збору забруднень з водної поверхні. Акваторію порту «Південний» тимчасово перекрито до повної ліквідації наслідків витоку рослинної олії.

Нагадаємо, в Одесі у районі пляжів Дельфін та Ланжерон було виявлено плями, схожі на нафтові, а також загиблих птахів.

