В Одесі 10-річна дівчинка провалилася під землю під час прогулянки
Дитина опинилася на дні чотириметрової ями
В Одесі 10-річна дівчинка під час прогулянки провалилася під тротуарну плитку. Дитина впала в чотириметрову яму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
Як зазначає пресслужба відомства, небайдужі перехожі одразу кинулися на допомогу, проте самотужки дістати дівчинку було надто ризиковано: існувала загроза повторного обвалу, який міг просто засипати дитину.
Люди залишалися на безпечній відстані та постійно спілкувалися з дівчинкою, аби вона не панікувала. Крім того, на зв'язку з донькою постійно був батько.
Рятувальники прибули оперативно та підняли дитину на поверхню. Дівчинку оглянули медики, її життю нічого не загрожує.
Нагадаємо, аномально потужна злива та повінь, що накрила Одещину 30 вересня 2025 року, призвела до надзвичайної події: в Одесі маршрутка буквально провалилася під землю посеред дороги.
Як повідомлялося, в одному з житлових дворів Оболонського району столиці легковий автомобіль частково пішов під землю неподалік від входу до під’їзду.
До слова, у Києві на Оболоні жінка впала в яму, яка утворилася через прорив труби. Перехожі миттєво зреагували та допомогли їй вибратися.
Крім того, у Києві 16-річна дівчина впала в яму з окропом на проспекті Лобановського та отримала 73% опіків тіла.
Коментарі — 0