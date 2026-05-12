Головна Одеса Новини
search button user button menu button

В Одесі 10-річна дівчинка провалилася під землю під час прогулянки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
В Одесі 10-річна дівчинка провалилася під землю під час прогулянки
Життю та здоровʼю дівчинки нічого не загрожує
фото: ДСНС

Дитина опинилася на дні чотириметрової ями

В Одесі 10-річна дівчинка під час прогулянки провалилася під тротуарну плитку. Дитина впала в чотириметрову яму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Як зазначає пресслужба відомства, небайдужі перехожі одразу кинулися на допомогу, проте самотужки дістати дівчинку було надто ризиковано: існувала загроза повторного обвалу, який міг просто засипати дитину.

В Одесі 10-річна дівчинка провалилася під землю під час прогулянки фото 1
Рятувальники підняли дитину на поверхню
Рятувальники підняли дитину на поверхню
фото: ДСНС

Люди залишалися на безпечній відстані та постійно спілкувалися з дівчинкою, аби вона не панікувала. Крім того, на зв'язку з донькою постійно був батько.

Рятувальники прибули оперативно та підняли дитину на поверхню. Дівчинку оглянули медики, її життю нічого не загрожує.

В Одесі 10-річна дівчинка провалилася під землю під час прогулянки фото 2
Яма, у яку провалилася дитина
Яма, у яку провалилася дитина
фото: ДСНС

Нагадаємо, аномально потужна злива та повінь, що накрила Одещину 30 вересня 2025 року, призвела до надзвичайної події: в Одесі маршрутка буквально провалилася під землю посеред дороги.

Як повідомлялося, в одному з житлових дворів Оболонського району столиці легковий автомобіль частково пішов під землю неподалік від входу до під’їзду.

До слова, у Києві на Оболоні жінка впала в яму, яка утворилася через прорив труби. Перехожі миттєво зреагували та допомогли їй вибратися.

Крім того, у Києві 16-річна дівчина впала в яму з окропом на проспекті Лобановського та отримала 73% опіків тіла.

Теги: ДСНС Одеса дитина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Надзвичайники ліквідували всі займання
Обстріли на Сході та Півдні: рятувальники ліквідували масштабні пожежі після атак РФ
10 травня, 08:51
Група осіб пошкодила вікна автомобіля
В Одесі група людей напала на авто ТЦК, троє військовозобов’язаних втекли
5 травня, 18:53
Правоохоронці встановили, що бездіяльність матері та ненадання необхідної медичної допомоги призвело до тяжких наслідків - смерть малолітнього
Поклала в коробку і сховала у шафі: жінка намагалася приховати смерть дворічного сина
5 травня, 12:56
Президент заявив про посилення неба над Одесою та Дніпром
Зеленський заявив про посилення протиповітряної оборони у двох містах
1 травня, 20:06
Внаслідок атаки постраждав одеський заклад освіти
Росія завдала масованого удару по Одесі: є постраждалі, пошкоджені будинки
30 квiтня, 00:37
Наслідки атаки на Одесу в ніч проти 24 квітня
Атака на Одесу: удари припали по будинках, зруйновано квартири, є поранені
24 квiтня, 02:41
Під ударами опинились об’єкти цивільної інфраструктури та приватний сектор
Росіяни вдарили по Харківщині: постраждало понад 10 людей (фото)
21 квiтня, 20:21
За інформацією Глави МВС, правопорушник не висував жодних вимог
Розстрілював людей упритул: стали відомі нові подробиці затримання терориста в Києві
18 квiтня, 19:54
Медики провели комплекс реанімаційних заходів, намагаючись повернути хлопчика до життя
У Бородянці дитину засипало піском: врятувати хлопчика не вдалося
17 квiтня, 14:22

Новини

В Одесі 10-річна дівчинка провалилася під землю під час прогулянки
В Одесі 10-річна дівчинка провалилася під землю під час прогулянки
Олійна пляма після ворожого обстрілу дісталася Тузлівських лиманів. Чи є загроза природному парку?
Олійна пляма після ворожого обстрілу дісталася Тузлівських лиманів. Чи є загроза природному парку?
На Одещині чоловік із ножем напав на військових ТЦК, вони у важкому стані
На Одещині чоловік із ножем напав на військових ТЦК, вони у важкому стані
Біля Одеси внаслідок ДТП спалахнули три автомобілі
Біля Одеси внаслідок ДТП спалахнули три автомобілі
Водій одеської маршрутки розважає пасажирів піснями Макса Барських
Водій одеської маршрутки розважає пасажирів піснями Макса Барських
В Одесі затримано агента РФ, який який намагався вбити високопосадовця ВМС
В Одесі затримано агента РФ, який який намагався вбити високопосадовця ВМС

Новини

В Україні дощитиме: погода на 12 травня
Сьогодні, 05:59
Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
Вчора, 20:02
Захоплення квартир померлих за участі колишнього судді Тандира: ДБР оприлюднило деталі справи (відео)
Вчора, 15:27
В Україні місцями дощитиме: погода на 11 травня
Вчора, 05:59
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
10 травня, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
10 травня, 06:21

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua