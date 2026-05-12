В Одесі 10-річна дівчинка провалилася під землю під час прогулянки

Життю та здоровʼю дівчинки нічого не загрожує

Дитина опинилася на дні чотириметрової ями

В Одесі 10-річна дівчинка під час прогулянки провалилася під тротуарну плитку. Дитина впала в чотириметрову яму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Як зазначає пресслужба відомства, небайдужі перехожі одразу кинулися на допомогу, проте самотужки дістати дівчинку було надто ризиковано: існувала загроза повторного обвалу, який міг просто засипати дитину.

Рятувальники підняли дитину на поверхню фото: ДСНС

Люди залишалися на безпечній відстані та постійно спілкувалися з дівчинкою, аби вона не панікувала. Крім того, на зв'язку з донькою постійно був батько.

Рятувальники прибули оперативно та підняли дитину на поверхню. Дівчинку оглянули медики, її життю нічого не загрожує.

Яма, у яку провалилася дитина фото: ДСНС

Нагадаємо, аномально потужна злива та повінь, що накрила Одещину 30 вересня 2025 року, призвела до надзвичайної події: в Одесі маршрутка буквально провалилася під землю посеред дороги.

Як повідомлялося, в одному з житлових дворів Оболонського району столиці легковий автомобіль частково пішов під землю неподалік від входу до під’їзду.

До слова, у Києві на Оболоні жінка впала в яму, яка утворилася через прорив труби. Перехожі миттєво зреагували та допомогли їй вибратися.

Крім того, у Києві 16-річна дівчина впала в яму з окропом на проспекті Лобановського та отримала 73% опіків тіла.