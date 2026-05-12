Міноборони впровадило ШІ в аналіз повітряних атак і удари вглиб РФ

Вікторія Літвінова
Вікторія Літвінова
Штучний інтелект аналізує дані з безпілотників і прив'язує цілі до координат на мапі
Федоров: технології, ШІ та математика війни безпосередньо впливають на результат на полі бою

Міністр оборони України Михайло Федоров зустрівся в Києві з CEO компанії Palantir Technologies Алексом Карпом і розповів про конкретні результати співпраці у сфері штучного інтелекту — від аналізу повітряних атак до планування операцій глибокого удару. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис міністра у Telegram та матеріал DW

Три роки співпраці: що вже працює

Карп став одним із перших керівників великих західних технологічних компаній, хто особисто приїхав до Києва після початку повномасштабного вторгнення — у червні 2022 року. За словами Федорова, відтоді Україна і Palantir спільно реалізували три напрями:

  • створили систему детального аналізу повітряних атак;
  • впровадили ШІ-рішення для роботи з великими масивами розвідувальних даних;
  • інтегрували технології в планування операцій глибокого удару.

Під час зустрічі українська сторона показала команді Palantir, як Україна захищає небо, стримує ворога на фронті та завдає ударів по російській економіці. 

Brave1 Dataroom: сто компаній тренують бойовий ШІ

Спільно з Palantir Україна створила платформу Brave1 Dataroom — розробники отримують через неї доступ до реальних даних з поля бою для навчання ШІ-моделей. Вже понад сто компаній тренують понад вісімдесят моделей для виявлення й перехоплення повітряних цілей у складних умовах.

«Сьогодні технології, ШІ, аналіз даних і математика війни безпосередньо впливають на результат на полі бою. Наша мета — посилювати партнерство з Palantir в ШІ-рішеннях та defence tech-проєктах, які дають технологічну перевагу Україні», – наголосив Федоров.

Президент Володимир Зеленський, який також брав участь у переговорах, зазначив, що сторони домовилися підтримувати контакт. «Крок за кроком розвиваємо співпрацю з американським оборонним сектором», – написав він у соціальних мережах.

Фото: Офіс Президента

Palantir входить до топ-десяти технологічних компаній США з капіталізацією 330 млрд доларів. Її рішення використовують армії, уряди та спецслужби країн НАТО і США для роботи з розвідувальними даними, планування операцій та управління на полі бою.

Фото: Офіс Президента

Нагадаємо, у 2024 році тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся з виконавчим віцепрезидентом Palantir у Великій Британії — тоді сторони обговорили кроки у сфері впровадження штучного інтелекту на полі бою.

До слова, нещодавно Федоров повідомив про бойове застосування автономної ШІ-турелі, розробленої через кластер Brave1. Система збиває ворожі безпілотники, зокрема ті, що керуються через оптоволоконний кабель і не реагують на засоби радіоелектронної боротьби. 

