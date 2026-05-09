В Одесі затримано агента РФ, який який намагався вбити високопосадовця ВМС

Максим Бурич
Кілер планував влаштувати засідку біля місця проживання українського військового
Кілер готував вбивство високопосадовця на 9 травня

Контррозвідка СБУ зірвала плани російських спецслужб з ліквідації топ–офіцера Військово–морських сил ЗСУ. Російський агент готував замах саме на 9 травня, щоб забезпечити Кремлю «кривавий подарунок» та вигідне пропагандистське тло до так званого «Дня перемоги». Зловмисника затримали в п’ятницю, 8 травня, за лічені години до запланованого злочину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Слідство встановило, що вбивство офіцера мало відбутися під час його виїзду з подвір’я власного будинку. Кілер ретельно підготувався: орендував житло в Одесі, провів дорозвідку території та обрав місце для засідки. Він планував розстріляти автівку українського військового з автомата АК–74 у момент, коли той буде за кермом.

Затриманим виявився мешканець Донецької області з кримінальним минулим – раніше він відбував термін за умисне вбивство. Російські спецслужби знайшли його в Telegram–каналах, де той шукав «легкий заробіток». Отримавши завдання, чоловік прибув до Одеси та дістав зброю зі спеціально облаштованих ворогом схронів. Для прихованого носіння автомата він використовував сумку з подвійним дном.

Спецоперація стала успішною завдяки пильності пересічного одесита. Чоловік помітив підозрілу особу і повідомив про це на «гарячу лінію» СБУ. Цілодобова робота контррозвідки на випередження дозволила схопити кілера до того, як він натиснув на гачок. Під час обшуку в нього вилучили автомат, споряджені магазини та телефон із доказами переписки з куратором.

Нагадаємо, увечері, 8 травня, невідомий чоловік влаштував стрілянину в одному з одеських закладів харчування.

