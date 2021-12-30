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    Думки вголос

    Що робити, якщо наступний «Омікрон-2» буде вкрай смертельним?

    Коли&nbsp;&laquo;Омікрон&raquo; тільки з'явився, то ним почали масово хворіти ті, хто вже був двічі чи навіть тричі щеплений - Що робити, якщо наступний «Омікрон-2» буде вкрай смертельним?
    Коли «Омікрон» тільки з'явився, то ним почали масово хворіти ті, хто вже був двічі чи навіть тричі щеплений

    Вчені якось не так розуміють природу коронавірусу

    Мовою оригіналу

    У меня есть приятель Дилан, он британец. Сейчас я ему рассказал, что в США, по статистике, Омикроном заболевает по 500 тыс. в день. По другим данным, по 250 тыс. На что Дилан уведомил меня, что в Британии объявлено, что Омикроном болеет каждый пятый – все снова закрыто и опять локдаун. Однако, сказал он, замечено, что Омикрон, в основном, проходит у людей легко, как грипп. На что уже я ему сказал, что когда ковида не было, а все болели гриппом, то именно грипп уносил огромное количество жизней.

    После этих тирад, мы оба покачали головами и разошлись по делам. Но вопрос с этим омикроном остался и засел в моей голове. И появились некие размышления, общего характера.

    Так вот, когда Омикрон только появился и им начали массово заболевать те, кто уже был дважды или даже трижды привит, то никто иной как Билл Гейтс дал интервью, в котором справедливо заметил, что мы с ковидом боремся как-то не так, в том смысле, что прививаемся, но все же заболеваем, пусть легко. В то время, как при прививках от гриппа, вроде бы, совсем не заболевали этим же гриппом. То есть, все нынешние прививки облегчают, но не предотвращают. То есть, что-то ученые как-то не совсем понимают природу ковида. Думаю, что Гейтс прав, и когда Дилан мне в разговоре сказал, что Омикрон проходит легко, я его спросил, а что будет, если следующий Омикрон-2 будет крайне смертельным, то как защищаться. Получается, что ты три или даже четыре раза привился, но, вроде бы, не от того, того вида ковида уже нет.

    Конечно же, у меня нет ответа на этот вопрос, как, думаю, его нет и у ученых. Но они работают над этим.
    А мы скажем несколько слов про статистику по ковиду.

    В России, как утверждает российская статистика, всего 103 заболевших, в Украине и того меньше – где-то до десяти. И знаете, я в этот раз, предложил бы поверить статистике, но особым образом поверить, ведь у статистики есть обратная сторона – наше к ней доверие. Конечно, люди во всей России болеют какой-то простудой. Но, если этим слабым Омикроном, то переносят его на ногах и никакой анализ не делают. Грипп, говорят они, и есть грипп. Но черт его знает, был ли это грипп или Омикрон. Это в Англии и Америке повальные тесты за госсчет, у нас этого и в помине нет. И в Украине нет. Поэтому, я верю сказанному государством, но понимаю, что они сказали, что знают. Вот кого они заподозрили, схватили и тестировали, про того и сказали. При этом, это какие-то тяжелые больные, которых тестировали, или те, кто хотел за границу и поэтому делал тест. Но я российскую статистику прощаю, и вот почему.

    Понимаете, у Путина и его людей сейчас есть более важные вещи – лишение гражданства россиян, которым не нравится Путин, а у Зорькина идет сложный процесс возвращения смертной казни. Поэтому, я боюсь, если честно, публично сомневаться в российской статистике, потому что мне припаяют какое-то разжигание или терроризм, поэтому я верю! А то, что сомневаюсь, я держу при себе.

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    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: США вакцинація коронавірус
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    Що робити, якщо наступний «Омікрон-2» буде вкрай смертельним?