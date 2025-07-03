Секрет довголіття: 108-річна іспанка розкрила свій ранковий ритуал
108-річна жінка каже, що частково її довголіття пов'язане з одним алкогольним напоєм, який вона вживає щодня
Есперанса Кортіньяс, мешканка Іспанії, яка відзначила свій 108-й день народження, поділилася секретами дивовижного довголіття, серед яких виявилася вельми незвичайна ранкова звичка. Як повідомляє «Главком» із посиланням на видання The Mirror, довгожителька дотримується особливої філософії життя, яка допомогла їй подолати віковий рубіж. За словами Есперанси, її формула довголіття складається з чотирьох простих компонентів: робота, фізична активність, правильне харчування та обов'язкові веселощі.
Щодо свого трудового життя, вона заявила: «Я наполегливо працювала все своє життя з дитинства, коли доглядала за коровами, що дуже мені допомогло». Есперанса також цінує здорове харчування, хоча й наголосила, що «може їсти все».
«Я завжди цінувала якісні продукти – свіжі овочі та фрукти мають бути на столі щодня», – розповідає Кортіньяс. Однак справжнім сюрпризом у її режимі стала ранкова чарка кавового лікеру, яку вона незмінно випиває перед сніданком. Як зазначають журналісти, на інтерв'ю з журналістами жінка прийшла вже після своєї традиційної ранкової чарочки лікеру.
Повсякденне життя 108-річної іспанки напрочуд активне і структуроване. Після обіду, хоча Есперанса ніколи не спить вдень, близько 16:00 вона виходить з дому і прямує на станцію AVE, звідки автобусом добирається до центру міста. «Мені це дуже подобається, я чудово проводжу час», – з усмішкою зізнається Есперанса.
Нагадаємо, цього року у Великій Британії однояйцеві близнюки Вільям (Білл) та Джек Кейсі відсвяткували ювілей – братам виповнилося по 100 років. Секретом свого довголіття вони назвали захоплення спортом.
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