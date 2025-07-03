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Секрет довголіття: 108-річна іспанка розкрила свій ранковий ритуал

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Есперанса Кортіньяс пояснює своє довголіття активним та насиченим соціальним життям
фото: aregion.es

108-річна жінка каже, що частково її довголіття пов'язане з одним алкогольним напоєм, який вона вживає щодня

Есперанса Кортіньяс, мешканка Іспанії, яка відзначила свій 108-й день народження, поділилася секретами дивовижного довголіття, серед яких виявилася вельми незвичайна ранкова звичка. Як повідомляє «Главком» із посиланням на видання The Mirror, довгожителька дотримується особливої ​​філософії життя, яка допомогла їй подолати віковий рубіж. За словами Есперанси, її формула довголіття складається з чотирьох простих компонентів: робота, фізична активність, правильне харчування та обов'язкові веселощі.

Щодо свого трудового життя, вона заявила: «Я наполегливо працювала все своє життя з дитинства, коли доглядала за коровами, що дуже мені допомогло». Есперанса також цінує здорове харчування, хоча й наголосила, що «може їсти все».

«Я завжди цінувала якісні продукти – свіжі овочі та фрукти мають бути на столі щодня», – розповідає Кортіньяс. Однак справжнім сюрпризом у її режимі стала ранкова чарка кавового лікеру, яку вона незмінно випиває перед сніданком. Як зазначають журналісти, на інтерв'ю з журналістами жінка прийшла вже після своєї традиційної ранкової чарочки лікеру.

Повсякденне життя 108-річної іспанки напрочуд активне і структуроване. Після обіду, хоча Есперанса ніколи не спить вдень, близько 16:00 вона виходить з дому і прямує на станцію AVE, звідки автобусом добирається до центру міста. «Мені це дуже подобається, я чудово проводжу час», – з усмішкою зізнається Есперанса. 

Нагадаємо, цього року у Великій Британії однояйцеві близнюки Вільям (Білл) та Джек Кейсі відсвяткували ювілей – братам виповнилося по 100 років. Секретом свого довголіття вони назвали захоплення спортом.

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Теги: Іспанія довголіття овочі харчування жінка продукти

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