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У Карпатах під час відпочинку отруїлись 12 туристів

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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У Карпатах під час відпочинку отруїлись 12 туристів
Від отруєння постраждали 11 дівчат та один хлопець
фото: ДСНС

Рятувальники знайшли людей, які занедужали, в районі підніжжя гори Гимба

Під час туристичного відпочинку у Карпатах отруїлася група мандрівників з Львівщини, Київщини та Волині. Про це пише «Главком» з посиланням на ДСНС України у Закарпатській області.

Як повідомляється, сьогодні рано вранці рятувальники отримали виклик від групи мандрівників про ймовірне отруєння 11 дівчат та одного хлопця віком від 19 до 25 років. Зі слів учасників групи, ще вчора п'ятеро з них відчули себе зле, а вже ближче до світанку кількість занедужавших зросла до 12 людей.

Туристи надали рятувальникам свої координати та вирушили їм назустріч за наданими вказівками. Згодом рятувальники знайшли туристів в районі підніжжя гори Гимба у Хустському районі та передали лікарям швидкої.

Раніше «Главком» писав про найбільш привабливі варіанти відпочинку влітку в горах Карпат.

Нагадаємо, у розпал літнього сезону на вихідних на під'їздах до легендарних Шацьких озер утворилися кількакілометрові затори. Тисячі відпочивальників з усіх куточків України масово рушили до Волині, щоб насолодитися відпочинком біля кришталево чистої води.

Теги: Карпати (гори) Закарпаття рятувальники ДСНС

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