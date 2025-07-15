У Києві стартував сезон динь: які ціни та сорти вже доступні

Найдорожчою виявилася диня «Канталупе» у мережі супермаркетів Novus

Кияни вже можуть насолодитися першими динями цього літа. На прилавках столичних магазинів та ринків з'явилися ароматні фрукти. Кореспондент «Главкома» проаналізував ціни у супермаркетах та онлайн-магазинах популярних мереж.

Серед перших пропозицій, які вже доступні для покупців у магазинах мережі супермаркетів «Варус»:

Диня жовта за ціною 50 грн за кіло.

Диня українська, яку можна придбати за 59,90 грн за кіло. Цей сорт пропонується за акційною пропозицією, його попередня ціна становила 89,90 грн зп кіло.

Диня «Дністровська – Медова» пропонується за ціною 70,90 грн за кіло.

Диня українського виробництва у мережі супермаркетів «Варус» фото: glavcom.ua

Диня Дністровська - Молдова у мережі супермаркетів «Варус» фото: glavcom.ua

У мережі супермаркетів «Сільпо» найдорожчою є диня сорту «Амал» 109,0 грн за кіло. В одну ціну – 99 грн за кіло дині сорту «Валенсія», «Галія» та «П'єла де Сапо». Найдешевшими є дині українського виробництва без вказання сорту за ціною 50 грн за кіло.

Диня «Амал» у мережі супермаркетів «Сільпо» скриншот

Диня «П'єла де Сапо» у мережі супермаркетів «Сільпо» скриншот

Диня українського виробництва у мережі супермаркетів «Сільпо» скриншот

У мережі «Екомаркет» продається диня «Узбецька» за ціною 109,90 грн за кіло та діє акційна пропозиція на диню, вирощену в Україні – 49,90 грн за кіло при онлайн замовленні до 16 липня.

Ціни на дині у мережі «Екомаркет» скриншот

Найдорожчою виявилася диня «Канталупе» у мережі супермаркетів Novus – 149,00 грн за кіло. Трохи дешевша тут диня «Канталупа органічна» – її можна придбати за ціною 99,00 грн за кіло. Диня «Галія органічна коштує 89,99 грн за кіло. Найдешевша в акційній пропозиції диня «Амал» – 74,99 грн за кіло, але лише до 16 липня і при онлайн замовленні.

Диня «Канталупе» у мережі супермаркетів Novus скриншот

Диня «Амал» у мережі супермаркетів Novus скриншот

Нагадаємо, ціни на яблука в українських супермаркетах сягнули рекордно високих позначок. Зокрема, у мережі «Варус» яблука сорту «Голден Делішес» коштують 138 грн за кілограм.

Також повідомлялося, що індекс борщу у червні знизився на 12%, однак в річному вимірі зріс на 27% та досяг 196 грн. Це на 26 грн дешевше, ніж минулого місяця.

До слова, у Кушугумській громаді на Запоріжжі місцеві жителі скаржаться на нашестя сарани. Місцеві жителі кажуть, що врятуватись від сарани допоможе хіба що масова обробка городини. У Кушугумській селищній раді ж зазначили, що ситуація із сараною перебуває під контролем. Там повідомили, що за результатами спостережень: комахи в спекотну погоду тимчасово виповзають з очерету і прямують до прилеглих територій, де є городина, волога, шукаючи прохолоду. Після зниження температури – повертаються назад у район Каховського водосховища.