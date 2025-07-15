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У Києві стартував сезон динь: які ціни та сорти вже доступні

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві стартував сезон динь: які ціни та сорти вже доступні
Диня жовта у супермаркеті «Варус»
фото: glavcom.ua

Найдорожчою виявилася диня «Канталупе» у мережі супермаркетів Novus

Кияни вже можуть насолодитися першими динями цього літа. На прилавках столичних магазинів та ринків з'явилися ароматні фрукти. Кореспондент «Главкома» проаналізував ціни у супермаркетах та онлайн-магазинах популярних мереж. 

Серед перших пропозицій, які вже доступні для покупців у магазинах мережі супермаркетів «Варус»:

  • Диня жовта за ціною 50 грн за кіло.
  • Диня українська, яку можна придбати за 59,90 грн за кіло. Цей сорт пропонується за акційною пропозицією, його попередня ціна становила 89,90 грн зп кіло.
  • Диня «Дністровська – Медова» пропонується за ціною 70,90 грн за кіло. 
Диня українського виробництва у мережі супермаркетів «Варус»
Диня українського виробництва у мережі супермаркетів «Варус»
фото: glavcom.ua
Диня Дністровська - Молдова у мережі супермаркетів «Варус»
Диня Дністровська - Молдова у мережі супермаркетів «Варус»
фото: glavcom.ua

У мережі супермаркетів «Сільпо» найдорожчою є диня сорту «Амал» 109,0 грн за кіло.  В одну ціну – 99 грн за кіло дині сорту «Валенсія», «Галія» та «П'єла де Сапо». Найдешевшими є дині українського виробництва без вказання сорту за ціною 50 грн за кіло. 

Диня «Амал» у мережі супермаркетів «Сільпо»
Диня «Амал» у мережі супермаркетів «Сільпо»
скриншот
Диня «П'єла де Сапо» у мережі супермаркетів «Сільпо»
Диня «П'єла де Сапо» у мережі супермаркетів «Сільпо»
скриншот
Диня українського виробництва у мережі супермаркетів «Сільпо»
Диня українського виробництва у мережі супермаркетів «Сільпо»
скриншот

У мережі «Екомаркет» продається диня «Узбецька» за ціною 109,90 грн за кіло та діє акційна пропозиція на диню, вирощену в Україні – 49,90 грн за кіло при онлайн замовленні до 16 липня. 

Ціни на дині у мережі «Екомаркет»
Ціни на дині у мережі «Екомаркет»
скриншот

Найдорожчою виявилася диня «Канталупе» у мережі супермаркетів Novus – 149,00 грн за кіло. Трохи дешевша тут диня «Канталупа органічна» – її можна придбати за ціною 99,00 грн за кіло. Диня «Галія органічна коштує 89,99 грн за кіло. Найдешевша в акційній пропозиції диня «Амал» – 74,99 грн за кіло, але лише до 16 липня і при онлайн замовленні. 

Диня «Канталупе» у мережі супермаркетів Novus
Диня «Канталупе» у мережі супермаркетів Novus
скриншот
Диня «Амал» у мережі супермаркетів Novus
Диня «Амал» у мережі супермаркетів Novus
скриншот

Нагадаємо, ціни на яблука в українських супермаркетах сягнули рекордно високих позначок. Зокрема, у мережі «Варус» яблука сорту «Голден Делішес» коштують 138 грн за кілограм. 

Також повідомлялося, що індекс борщу у червні знизився на 12%, однак в річному вимірі зріс на 27% та досяг 196 грн. Це на 26 грн дешевше, ніж минулого місяця. 

До слова, у Кушугумській громаді на Запоріжжі місцеві жителі скаржаться на нашестя сарани. Місцеві жителі кажуть, що врятуватись від сарани допоможе хіба що масова обробка городини. У Кушугумській селищній раді ж зазначили, що ситуація із сараною перебуває під контролем. Там повідомили, що за результатами спостережень: комахи в спекотну погоду тимчасово виповзають з очерету і прямують до прилеглих територій, де є городина, волога, шукаючи прохолоду. Після зниження температури – повертаються назад у район Каховського водосховища.

Теги: фрукти літо Київ

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