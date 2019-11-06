«Про печивко варто забути»: чотири правила нормального харчування в офісі



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Медики радять змінити режим харчування

Сидяча робота, пропуск прийомів їжі і перекуси солоденьким часто призводять до набору зайвої ваги - дієтологи

Більшість людей, які працюють, вважають повноцінним сніданком здебільшого чашку кави з бутербродом. Потім протягом дня знову бутерброди або їжа з ресторанів швидкого харчування, цукерки або печиво. Увечері на вечерю - величезна порція відсутніх вуглеводів і жирів, як компенсація за весь голодний день. І ми ще дивуємося, звідки стрибки тиску, головний біль, втома після сну і зайві сантиметри на талії ...

Медики радять змінити режим харчування.

1. Починайте день з повноцінного сніданку

Повноцінний сніданок - це вівсяна каша або мюслі з додаванням горіхів, фруктів, насіння і ягід. Або кисломолочні продукти - запіканка, сирники, або правильний бутерброд з сиром, м'ясом і цільнозерновим хлібом. Такий сніданок дасть необхідну енергію, підвищить працездатність і поліпшить роботу мозку.

Не бійтеся використовувати зелень і овочі, яйця - те, що готується швидко і з мінімумом жирів. Їжте сніданок неспішно і вдумливо, щоб всі необхідні корисні речовини засвоїлися максимально.

2. Знайдіть час на збалансований обід

Грамотний обід дасть вам сил на залишок дня і позбавить від нічного переїдання. До першої години дня наші сили - і фізичні, і розумові - закінчуються, і щоб дотягнути до вечора, потрібно як слід зарядити свій організм.

У багатьох офісах є холодильник, раз в 2-3 дня поповнюйте запаси для себе - йогурти, овочі, фрукти, соки. Приносьте з собою контейнер з гарнірами і м'ясом. Гарячий збалансований обід добре наситить ваш організм і не дасть зайвим кілограмам шансу залишитися на фігурі.

3. Не їжте на робочому місці

Не їжте за своїм робочим столом, відволікаючись на монітор або паперу. Знайдіть місце на кухні або біля підвіконня кабінету і неспішно насолодитися кожним шматочком. Це дасть шанс заодно відпочити від нескінченних справ, відволіктися і перезавантажити мозок.

4. Правильно перекушуйте

Перекушувати слід обов'язково - це допоможе організму розслабитися і не накопичувати вагу до наступного прийому, сповільнюючи метаболізм. Головне, щоб перекуси були корисними. Цукерки, печиво і чіпси залиште колегам, а собі підготуйте сухофрукти, горішки, мюслі, йогурти, сир, чорний шоколад. Пийте багато рідини - води, трав'яних чаїв, соки.