Прорив у лікуванні Covid-19: фармацевти тестують таблетки, що рятують від госпіталізації

Препарат блокує генетичний матеріал вірусу, що порушує його здатність до копіювання в організмі

Фармацевтична компанія Merck повідомила про позитивні результати 3-го етапу клінічного тестування таблеток проти коронавірусу, які знижують смертність і потребу в госпіталізації на 50%. Подробиці стали відомі в суботу, 2 жовтня, пишуть «Вести».

Merck має намір найближчим часом подати прохання про екстрену сертифікації свого препарату в Федеральне управління США з контролю за ліками і продуктами (FDA) і в інші органи регуляції різних країн світу.

Препарат Molnupiravir, розроблений фірмою Merck, заснований на новому механізмі: він блокує генетичний матеріал вірусу, що порушує його здатність до реплікації (копіювання) в організмі.

Під час тестування в різних медичних центрах усього світу, включаючи ізраїльські, таблетки приймали раз на12 годин протягом 5 днів. У тесті брали участь хворі Covid-19 в легкій і середній формі, у яких симптоми спостерігалися не більше 5 днів. У всіх хворих були фактори ризику переходу хвороби у важку форму, наприклад, похилий вік або ожиріння.

Аналіз тестування показав, що в групі, яка одержувала Molnupiravir, госпіталізація знадобилася лише 7,3% хворих, тоді як в контрольній групі, що отримувала плацебо – 14,1%.

Жоден хворий, який отримував Molnupiravir, не помер, тоді як в контрольній групі зареєстровані 8 летальних випадків.

Merck повідомила, що Molnupiravir має ефект при зараженні усіма штамами коронавірусу, включаючи «Дельту». Частота побічних ефектів була однаковою в контрольній та експериментальній групах. Merck підкреслила, що її препарат не викликає змін в геномі людини, але в період прийому хворі повинні утримуватися від незахищеного сексу.

До кінця 2021 року компанія має намір випустити ліки в кількості, достатній для 10 мільйонів курсів лікування, а в наступному році – більшу кількість. Ціна курсу – $700, і Merck заявила, що готова надати ліцензію ряду індійських компаній з виробництва генериків, щоб вони змогли випускати ліки для поставок до країн з низьким рівнем доходів.

Molnupiravir – не єдині ліки, які в найближчому майбутньому можуть почати отримувати хворі. Компанії Pfizer і Roche також перебувають на етапах тестування своїх таблеток проти коронавірусу.

Як писав «Главком», завдяки протиепідемічним заходам проти коронавірусної інфекції у минулому епідемічному сезоні поширеність грипу була значно меншою, ніж у попередні роки (до появи Covid-19). Через це у соціальних мережах почали точитися розмови про необов’язковість вакцинації від грипу – до слова, з року в рік в Україні вакцинувалися від грипу менше 1% людей.

Раніше професор Школи громадського здоров’я університету Хайфа (Ізраїль) Манфред Грін повідомив, що під час досліджень вчені не виявили будь-яких негативних наслідків від поєднання щеплень від грипу та коронавірусу.

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