У Києві зростає захворюваність на грип

Минулого тижня в Києві на грип та ГРВІ захворіло понад 6 тис. дорослих

Зростання захворюваності відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення

У Києві за минулий тиждень, з 20 по 26 вересня, зареєстровано понад 14,4 тис. хворих на грип та ГРВІ. Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 35,2%. Наразі показник захворюваності становить 485,6. Про це повідомили в державній установі «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ», інформує пресслужба КМДА.

Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на 15,5% порівняно із попереднім тижнем, що відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, дітей захворіло – 8061 (зростання на 15,5%), дорослих – 6324 особи (зростання на 15%).

У структурі захворюваності діти становлять 56%, а на попередньому тижні – 55,9%. Із них 51,5% – діти шкільного віку. Зокрема, зареєстровано 4155 випадків.

До медичних закладів за останній тиждень госпіталізовано 625 осіб, із них 172 дитини.

Як повідомлялося, за минулу добу, 26 вересня, у Києві коронавірус підтверджено у 135 осіб.

Дитячий лікар-інфекціоніст Сергій Крамарев в інтерв’ю «Главкому» розповів, що з початку пандемії завдяки посиленню санітарно-епідеміологічних заходів та особистої гігієни громадян в Україні суттєво знизилася захворюваність на грип.

За повідомленням МОЗ, до початку епідемічного сезону захворювання на грип та ГРВІ українські аптеки планується забезпечити приблизно мільйоном доз вакцини проти грипу.

Міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що столиці вдасться цьогоріч уникнути жорсткого локдауну.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, як українцям уникнути локдауну.

Читайте також: