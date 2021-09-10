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    Moderna розробляє комбіновану вакцину від коронавірусу і грипу

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    Moderna працює над однодозовою вакциною

    Фото з відкритих джерел

    Компанія працює над одноразовою комбінованою вакциною

    Американська компанія Moderna працює над однодозовою вакциною, яка поєднує в собі бустерну дозу від коронавірусу і щеплення від грипу. Про це повідомляє Reuters.

    «Нашим пріоритетом номер один зараз є виведення на ринок вакцини проти респіраторних захворювань, яку ми плануємо тривалий час адаптувати та оновлювати», – сказав головний виконавчий директор Moderna Стефан Бансель.

    До слова, експерти швейцарського наукового проекту Blue Brain за допомогою передових технологій на основі сотень тисяч вже проведених досліджень спробували з'ясувати, чому люди настільки по-різному переносять коронавірус.

    Нагадаємо, шведські дослідники розробили вакцину проти коронавірусу, яку можна буде приймати у таблетках або за допомогою інгалятора.

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    Теги: грип вакцинація коронавірус
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    Moderna розробляє комбіновану вакцину від коронавірусу і грипу