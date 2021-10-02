Зеленський прибув у Трускавець на з’їзд «Слуг народу» (відео)

Президент спішно зайшов до приміщення і не спілкувався з пресою

Президент не спілкувався із журналістами та одразу зайшов до готелю

Володимир Зеленський прибув у Трускавець на з’їзд «Слуг народу». Водночас із пресою він не спілкувався – попри численні камери пройшов до готелю «Ріксос». Відповідне відео на своїй сторінці у Facebook оприлюднила «Українська правда».

Напередодні також працівник Управління державної охорони України перешкоджав журналістам зняти прибуття президента Володимира Зеленського до Трускавця. Він забороняв їм знімати на вулиці та рапрошував пройти у пресрум.

Раніше голова фракції «Слуг народу» Давид Арахамія заявив, що у президента є програмний виступ.

«Це програмний виступ про те, як ми йдемо, куди ми йдемо, його оцінка ситуації. В тому числі велика сьогодні панель по Донбасу, шляху до миру. У нас є топ три теми – це шлях до миру, війна на Донбасі, друга тема деоліхархізація і третя тема це антикорупційні реформи», – додав Арахамія.

Нагадаємо, напередодні у Трускавці фракція «Слуга народу» провела вечірку, на яку запросили журналістів. Вечірка розпочалася після офіційної частини «Великої фракції». Народні депутати вечеряють під «живу» музику, мають змогу зіграти в більярд, настільний теніс та настільний футбол. Крім того, тут є ігрова консоль.

1 жовтня народні депутати з фракції «Слуга народу» прибули потягом до Трускавця, де має відбутися дводенне зібрання фракції. До слова, журналістка розповіла, як їхала зі «слугами».

Нагадаємо, увечері 30 вересня представники партії «Слуга народу» організовано відправилися на збори до Трускавця з залізничного вокзалу Києва.

Як стало відомо раніше, журналісти довідалися, що робитимуть депутати зі «Слуги народу» під час з'їзду в Трускавці.