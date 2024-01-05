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Рак шийки матки: МОЗ пояснив, як запобігти хворобі

Катерина Іванова
glavcom.ua
Рак шийки матки: МОЗ пояснив, як запобігти хворобі
Січень – місяць обізнаності про рак шийки матки
фото з відкритих джерел

Рак шийки матки – один з найпоширеніших типів онкології серед жінок. Сучасні обстеження допомагають вберегти жіночий організм від захворювання

Рак шийки матки (РШМ) – це тип раку, який виникає внаслідок мутації епітеліальних клітин шийки матки. Усі жінки мають ризик розвитку раку шийки матки, найчастіше даний тип онкології зустрічається в жінок старше 30 років. Центр Громадського здоров'я МОЗ України опублікував інформацію, як запобігти цій хворобі та виявити її вчасно.

Як виникає хвороба?

Майже всі випадки раку шийки матки (приблизно 70%) пов’язані із інфікуванням вірусом папіломи людини (ВПЛ), який передається статевим шляхом. Здебільшого генотипи ВПЛ зникають спонтанно та не спричиняють симптомів. Та якщо інфекція довготривало знаходиться в організмі жінки, вона може зумовити появу раку шийки матки.

Інтервал у 10-20 років між виникненням передракового стану та розвитком раку шийки матки надає великі можливості для скринінгу, діагностики та лікування передракових захворювань, що дають змогу уникнути їхнього прогресування в рак. 

Симптоми раку шийки матки

Цей вид раку на ранніх стадіях часто має безсимптомний перебіг. Коли рак розвивається, пізніше жінка може помітити такі симптоми:

  • вагінальні кровотечі після статевого акту, між місячними або після менопаузи;
  • водянисті кров’янисті виділення з піхви, що можуть мати сильний та неприємний запах;
  • біль в ділянці малого таза;
  • біль під час статевого акту. 

Пам’ятайте, що ці симптоми також можуть свідчити про інші хворобливі стани здоров’я. Тому обов’язково зверніться до лікаря-гінеколога, якщо помітили якусь із цих ознак. Лише лікар може визначити причину цих симптомів.

Види скринінгу

Пап-тест 

Цитологічний скринінг дозволяє знизити захворюваність на рак шийки матки на 80%. Пап-тест, відомий також як мазок Папаніколау –  це дослідження нормальних і змінених хворобою клітин для виявлення, діагностики різних інфекцій, наслідків аномальної гормональної активності, а також передракових або ракових уражень клітин.Пап-тест —  це процедура, яка видаляє невеликий шар клітин з поверхні шийки матки. 

ПЛР тест на наявність ВПЛ

Зараження ВПЛ високого онкогенного ризику (16 та 18 типи) може призвести до виникнення раку шийки матки. Інфекція підступна і може довго ніяк не проявитися навіть під час огляду в гінеколога. Оскільки більшість жінок можуть не здогадуватися, що мають ВПЛ, важливо час від часу проходити тестування на наявність вірусу.

Тест проводиться, щоб перевірити чи є ДНК вірусу в клітинах шийки матки. Первинний тест на наявність ВПЛ можуть робити окремо від Пап-тесту. Процедура збору клітин для аналізу відбувається однаково, як у випадку тесту на ВПЛ, так і для Пап-тесту. 

Спільне тестування 

Жінки 30-65 років можуть робити спільне тестування. Однак його не рекомендовано жінкам від 21 до 29 років. Адже вірус папіломи людини досить поширений в цій віковій групі, а інфекція у більшості випадків зникає самостійно протягом кількох років і не спричиняє тривалих змін у клітинах шийки матки. Використання спільного тесту у жінок молодше 30 років дозволяє виявити короткочасну інфекцію ВПЛ та призводить до надмірної витрати ресурсів. Під час огляду обговоріть варіанти зі своїм лікарем. 

Доведено, що загальнодержавні профілактичні та скринінгові програми мають вирішальний вплив на зниження смертності від РШМ. 

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Теги: лікар Україна жінка інфекція рак вірус хвороба вчені

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