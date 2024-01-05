Рак шийки матки: МОЗ пояснив, як запобігти хворобі

Рак шийки матки – один з найпоширеніших типів онкології серед жінок. Сучасні обстеження допомагають вберегти жіночий організм від захворювання

Рак шийки матки (РШМ) – це тип раку, який виникає внаслідок мутації епітеліальних клітин шийки матки. Усі жінки мають ризик розвитку раку шийки матки, найчастіше даний тип онкології зустрічається в жінок старше 30 років. Центр Громадського здоров'я МОЗ України опублікував інформацію, як запобігти цій хворобі та виявити її вчасно.

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Як виникає хвороба?

Майже всі випадки раку шийки матки (приблизно 70%) пов’язані із інфікуванням вірусом папіломи людини (ВПЛ), який передається статевим шляхом. Здебільшого генотипи ВПЛ зникають спонтанно та не спричиняють симптомів. Та якщо інфекція довготривало знаходиться в організмі жінки, вона може зумовити появу раку шийки матки.

Інтервал у 10-20 років між виникненням передракового стану та розвитком раку шийки матки надає великі можливості для скринінгу, діагностики та лікування передракових захворювань, що дають змогу уникнути їхнього прогресування в рак.

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Симптоми раку шийки матки

Цей вид раку на ранніх стадіях часто має безсимптомний перебіг. Коли рак розвивається, пізніше жінка може помітити такі симптоми:

вагінальні кровотечі після статевого акту, між місячними або після менопаузи;

водянисті кров’янисті виділення з піхви, що можуть мати сильний та неприємний запах;

біль в ділянці малого таза;

біль під час статевого акту.

Пам’ятайте, що ці симптоми також можуть свідчити про інші хворобливі стани здоров’я. Тому обов’язково зверніться до лікаря-гінеколога, якщо помітили якусь із цих ознак. Лише лікар може визначити причину цих симптомів.

Види скринінгу

Пап-тест

Цитологічний скринінг дозволяє знизити захворюваність на рак шийки матки на 80%. Пап-тест, відомий також як мазок Папаніколау – це дослідження нормальних і змінених хворобою клітин для виявлення, діагностики різних інфекцій, наслідків аномальної гормональної активності, а також передракових або ракових уражень клітин.Пап-тест — це процедура, яка видаляє невеликий шар клітин з поверхні шийки матки.

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ПЛР тест на наявність ВПЛ

Зараження ВПЛ високого онкогенного ризику (16 та 18 типи) може призвести до виникнення раку шийки матки. Інфекція підступна і може довго ніяк не проявитися навіть під час огляду в гінеколога. Оскільки більшість жінок можуть не здогадуватися, що мають ВПЛ, важливо час від часу проходити тестування на наявність вірусу.

Тест проводиться, щоб перевірити чи є ДНК вірусу в клітинах шийки матки. Первинний тест на наявність ВПЛ можуть робити окремо від Пап-тесту. Процедура збору клітин для аналізу відбувається однаково, як у випадку тесту на ВПЛ, так і для Пап-тесту.

Спільне тестування

Жінки 30-65 років можуть робити спільне тестування. Однак його не рекомендовано жінкам від 21 до 29 років. Адже вірус папіломи людини досить поширений в цій віковій групі, а інфекція у більшості випадків зникає самостійно протягом кількох років і не спричиняє тривалих змін у клітинах шийки матки. Використання спільного тесту у жінок молодше 30 років дозволяє виявити короткочасну інфекцію ВПЛ та призводить до надмірної витрати ресурсів. Під час огляду обговоріть варіанти зі своїм лікарем.

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Доведено, що загальнодержавні профілактичні та скринінгові програми мають вирішальний вплив на зниження смертності від РШМ.

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