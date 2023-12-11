Допомога Україні від США. Зеленський зробив обнадійливу заяву

Зеленський: «Ми не ті люди, які перед труднощами опускають руки»

Україна зможе побороти паузу в постачанні допомоги від США, яку спричинили розбіжності в Конгресі. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю латиноамериканським ЗМІ.

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Журналісти запитали в українського лідера, чи засмучений він тим, що США можуть надавати Україні менше допомоги.

«Я не засмучений, тому що цю битву я не програв. Ми не ті люди, які перед труднощами опускають руки. Хтось починає панікувати і не вірити у перемогу, тому треба взяти себе в руки і йти далі», – відповів Зеленський.

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Очільник України нагадав, що на найближчі дні в нього запланована низка зустрічей у США, зокрема з американським президентом Джо Байденом.

«І ми працюватимемо, щоб побороти цю паузу в допомозі від США Україні. Ми це поборемо і не тільки це. Ми все поборемо», – запевнив український президент.

Нагадаємо, що 11 грудня президент Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Сполучених Штатів Америки. Там він зустрінеться з президентом США Джо Байденом, а також може виступити перед сенаторами.

Зазначимо, що Білий дім активізує взаємодію з американськими законодавцями, які намагаються укласти двопартійну угоду, що забезпечила б військову допомогу Україні та Ізраїлю за одночасного посилення безпеки кордонів США.

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Як відомо, республіканська партія у Сенаті готова підтримати фінансування оборонних потреб України, але після того, як демократи погодяться на заходи щодо захисту південного кордону США з Мексикою.

Раніше Байден закликав Конгрес схвалити запит, який включає понад $60 млрд на фінансування допомоги Україні. Очільник США також прокоментував провальне голосування у Сенаті щодо допомоги Україні.

До слова, Вашингтон може надати допомогу Україні протягом декількох тижнів, але не може гарантувати майбутніх поставок.

Адміністрація президента США Джо Байдена готова піти на компроміси щодо посилення правил перетину кордону для мігрантів, щоб надати нову допомогу Україні та Ізраїлю.