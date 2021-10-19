Ринок біодобавок зріс за час пандемії. Яким із них українці надають перевагу (список)

Попит на БАДи зростав попри те, що їх ефективність, як правило, не доведена

Попит на біологічно активні добавки (БАДи) в українських аптеках зростає щороку попри те, що вони не є лікарськими засобами. Особливо цей ринок збільшився у 2019–2020 роках, під час пандемії Covid-19. Про це свідчать дані дослідження «Центру протидії корупції» «Як в Україні щорічно зливаються мільярди гривень на сумнівні ліки».

інфографіка: «Центр протидії корупції»

Автори дослідження зазначають, що ефективність більшості харчових добавок не підтверджена якісними клінічними дослідженнями, а подекуди навіть існують докази їхньої шкоди.

Найпопулярнішим БАДом в Україні впродовж 2018–2020 років був Атоксіл. Окрім того, у 2020 році до десятки найпопулярніших БАДів увійшли добавки із вмістом вітаміну D3, який часто згадувався публічно у контексті протидії Covid-19, зокрема Декрістол D3 4000.

Також серед найпопулярніших БАД, на які українці витрачають найбільше грошей, наявні препарати Лактіалє, Віта-Супрадин Актив, Аква Маріс, Бетаргін, Бронхо Веда, Вітанон, Біле вугілля, Назальний спрей Пшик тощо.

]інфографіка: «Центр протидії корупції»

У 2020 році українці витратили 14 млрд грн на ліки без доведеної ефективності. Деякі з цих препаратів позиціювалися як протидія Covid-19. Це більше чверті коштів, які громадяни витрачають на ліки загалом.

Такі ліки 2020 року закуповувала і держава: із бюджету було витрачено 130,5 млн грн на ліки без доведеної або сумнівної ефективності, 425,3 тис. на гомеопатичні ліки та 5,8 млн на рослинні препарати. Ще 22,8 млн грн держава витратила на біологічно активні добавки та допоміжні засоби у 2020 році, що є значно більшою сумою за попередні роки.

Лідером із продажів у вітчизняних аптеках упродовж 2020 року був протитромбічний засіб Ксалерто-INN Рривароксабан.

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