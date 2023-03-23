Росіяни обстріляли лікарню Херсона: влада міста показала наслідки атаки (відео)

Через ворожу атаку постраждало житло мирних мешканців

У ніч проти 23 березня російські військові обстріляли центр Херсона. Загарбники влучили по одній з лікарень міста. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram.

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Голова ОВА також зазначив, що через ворожу атаку постраждало житло мирних мешканців. Окрім того, вщент згорів припаркований поруч автомобіль.

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Нагадаємо, розпочалася 393-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ продовжує збройну агресію проти України, не полишає намірів щодо повної окупації Донецької та Луганської областей. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, на інших – обороняється. Минулої доби підрозділами Сил оборони відбито 83 ворожих атаки на східній ділянці фронту.