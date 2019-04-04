Середня тривалість життя у світі зросла на 5,5 років - ВООЗ



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У 2019 році у світі народиться близько 141 млн дітей - ВООЗ

У країнах з високими доходами на душу населення очікувана тривалість життя в 2016 році складала 80,8 року, а в державах з низькими доходами - 62,7 року

Середня тривалість життя зросла у світі з 2000 по 2016 рік з 66,5 до 72 років. Такі дані містяться у щорічній доповіді Всесвітньої організації охорони здоров'я, опублікованій у Женеві, повідомляє ТАСС .

«Між 2000 і 2016 роком очікувана тривалість життя від народження для обох статей загалом зросла на 5,5 року - з 66,5 до 72 років", - йдеться в доповіді.

Відзначається, що з 2000 року у світі зросла також «середня тривалість здорового життя» - з 58,5 до 63,3 років. При цьому в країнах з високими доходами на душу населення очікувана тривалість життя в 2016 році складала 80,8 року, а в державах з низькими доходами - 62,7 року.

За оцінками ВООЗ, у 2019 році у світі народиться близько 141 млн дітей: 73 млн хлопчиків і 68 млн дівчаток. Очікувана тривалість життя у дівчаток, згідно з доповіддю, становить 74,2 року, а у хлопчиків - 69,8 року.

Хлопчиків народжується на 5-10% більше, ніж дівчаток, але з огляду на більш високу смертність серед чоловіків, до 50-54 років чисельне співвідношення між статями вирівнюється, а у віковій групі 60-64 років жінок більше в пропорції 100 до 95.

Раніше голландські вчені визначили максимальну тривалість життя людини - чоловіки можуть дожити до 114,1 року, а жінки - до 115,7 року. До такого висновку вчені прийшли після аналізу тривалості життя понад 75 тисяч осіб, що померли за останні 30 років у віці понад 94 роки.