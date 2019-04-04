Українців попередили про алергії через цвітіння берези



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Чутливим до пилку особам рекомендується не гуляти у лісах та парках

До пилку берези чутлива третина хворих на поліноз українців

В Україні 4-11 квітня концентрація пилку берези у повітрі збільшиться, у зв’язку з початком цвітіння дерев. Цьому сприятиме тепла та суха погода, повідомляє Європейська аероалергенна мережа.

Зазначається, що до пилку берези чутлива третина хворих на поліноз українців.

«Помітно збільшиться у повітрі і кількість пилку ясена, активне цвітіння якого майже збігається з цвітінням берези, і до пилку якого чутлива п’ята частина хворих на поліноз українців та пилок вільхи, палінація якої у лісовій та лісостеповій зонах все ще триває», - повідомляють алергологи.

Тому чутливим до пилку особам рекомендується не гуляти у лісах та парках, а також вживати яблука з обережністю, адже через перехресну алергенність їх білків із пилком берези, у чутливих осіб може виникати синдром оральної алергії.



У атмосфері спостерігатиметься й неалергенний пилок тополі та клена.

У містах півдня України реєструватиметься пилок платана, але за останніми даними він не є алергенним.

Дощі наступного тижня передбачають короткочасні і вони суттєво не вплинуть на алергенну обстановку.

Чутливим особам не рекомендуються прогулянки і під час дощів, адже опади саме вимивають з атмосфери пилок та збільшують концентрації потенційно алергенних спор грибів. Тому під час дощу концентрації і пилку, і спор можуть бути високими.

А після опадів, особливо на півдні України, спостерігатимуться помірні рівні спор грибів, зокрема, алергенної альтернарії та аскоспор.