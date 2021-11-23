Вчителя з Вінничини затримали за підозру у розбещенні неповнолітніх
24-річний педагог розпусні дії вчинив щодо декількох неповнолітніх учениць
На Вінниччині вчителя одного з навчальних закладів підозрюють у розбещенні та домаганні неповнолітніх. 23 листопада чоловіка затримали та оголосили йому про підозру. Про це повідомила речниця Нацполіції Анна Олійник.
За попередньою інформацією кримінальної поліції та слідства, 24-річний педагог розпусні дії вчинив щодо декількох неповнолітніх як під час особистого спілкування, так і у месенджерах.
У помешканні чоловіка та за місцем його роботи правоохоронці провели обшуки та вилучили мобільний телефон й комп’ютерну техніку. Наразі зловмисника затримали. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
Вчителю оголосили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 156 ККУ (Розбещення неповнолітніх) та ч.3. ст. 156 1 ККУ (Домагання дитини для сексуальних цілей). Покарання за таке – до 8 років ув’язнення.
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