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    Вчителя з Вінничини затримали за підозру у розбещенні неповнолітніх

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    Покарання за таке правопорушення до 8 років ув&rsquo;язнення - Вчителя з Вінничини затримали за підозру у розбещенні неповнолітніх
    Покарання за таке правопорушення до 8 років ув’язнення
    фото пресслужба поліції

    24-річний педагог розпусні дії вчинив щодо декількох неповнолітніх учениць

    На Вінниччині вчителя одного з навчальних закладів підозрюють у розбещенні та домаганні неповнолітніх. 23 листопада чоловіка затримали та оголосили йому про підозру. Про це повідомила речниця Нацполіції Анна Олійник.

    За попередньою інформацією кримінальної поліції та слідства, 24-річний педагог розпусні дії вчинив щодо декількох неповнолітніх як під час особистого спілкування, так і у месенджерах.

    У помешканні чоловіка та за місцем його роботи правоохоронці провели обшуки та вилучили мобільний телефон й комп’ютерну техніку. Наразі зловмисника затримали. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

    Вчителю оголосили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 156 ККУ (Розбещення неповнолітніх) та ч.3. ст. 156 1 ККУ (Домагання дитини для сексуальних цілей). Покарання за таке – до 8 років ув’язнення.

    Нагадаємо, в Україні запустили й почали наповнювати реєстр педофілів. Станом на 26 жовтня до нього внесено дані про 171 особу, яка була притягнута до відповідальності та відбуває покарання за сексуальні злочини проти неповнолітніх.

    Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали зловмисника за розбещення 14-річної дівчини.

    Також, у Києві судитимуть 50-річного педофіла, який у ліфті напав на двох дівчаток.

    Нагадаємо, львівська дизайнерка Надія Кушнір поскаржилася, що її ледь не зґвалтували у потязі.

    До слова, у Києві на дівчинку напав педофіл в дитячій поліклініці.

    Теги: школа Вінниччина педагог реєстр педофіл
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    Вчителя з Вінничини затримали за підозру у розбещенні неповнолітніх