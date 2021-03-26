Смерть від Covid-19: в Україні помирає кожен десятий хворий старше 70 років

Медики зазначають, що вакцинація такої вразливої категорії людей є життєвою необхідністю

В Україні найчастіше життя людей віком від 70 років забирають хвороби серця та онкологія. Наразі до переліку хвороб, які наражають людей старшого віку на смертельну небезпеку, додався коронавірус.

Як повідомляє Центр громадського здоров’я України, у віковій групі 70+ від Covid-19 помирає кожен десятий із тих, хто підхопив вірус.

«При тому, що на осіб старше 70 років припадає лише десята частина усіх підтверджених випадків, летальність у цій групі складає 10%. Тобто, помирає кожен 10-й з тих, хто захворів!» – заявляє Центр громадського здоров’я.

Медики зазначають, що знизити вірогідність фатального впливу коронавірусу на вже наявні хвороби у людей старшого віку може вакцинація. Вона розвиває імунітет до Covid-19 та має полегшити перебіг хвороби у разі зараження.

Також Центр громадського здоров’я називає основні причини смерті людей віком від 70 років:

ішемічна хвороба серця (наприклад, інфаркти, стенокардія, раптова зупинка серця) – 61,2% у структурі всіх смертей

цереброваскулярні хвороби (інсульти та інші) – 17%.

злоякісні новоутворення (онкозахворювання) – 9,3%

Інші хвороби системи кровообігу (наприклад, варикози, гіпертонічна хвороба, атеросклероз, тромбози) – 5,1%.

Нагадаємо, за минулу добу, 25 березня, в Україні зафіксували 18132 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19. Другий день поспіль в нашій країні фіксують найбільший показник добового приросту кількості хворих від початку епідемії.

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