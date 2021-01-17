Сьогодні Україну накриє магнітна буря: як захиститися від її впливу
Наступні геомагнітні сплески очікуються в понеділок і вівторок 1 і 2 лютого
У неділю і після вихідних в Україні спостерігатиметься слабка, але тривала магнітна буря.
Згубний вплив геомагнітних сплесків можуть відчути метеочутливі люди.
Найближча геомагнітна активність очікується з неділі 17 січня по середу 20 січня.
Наступні геомагнітні сплески очікуються в понеділок і вівторок 1 і 2 лютого.
У ці дні багато людей можуть відчути аритмію серця, шум у вухах, стрибки тиску або просто психічну неврівноваженість і бажання з кимось посваритися.
Медики радять не планувати на ці дні ніяких важливих і відповідальних справ, добре висипатися, харчуватися і відпочивати. Також варто стежити за тиском.
Кому потрібно берегти здоров'я в небезпечні дні
Лікарі кажуть, що першочергово магнітна буря негативно впливає на людей з метеозалежністю, літніх, тих, у кого є проблеми з серцем, судинами і іншими хронічними хворобами.
Можуть відчути вплив бурі гіпертоніки, гіпотоніки, сердечники. Їм медики радять тримати поруч ліки.
У ці дні може виникати головний біль, мігрень, порушуватися ритми серця, скакати тиск, шуміти у вухах.
При цьому навіть у людей, що вважають себе здоровими, можуть бути проблеми - втома, безсоння, головний біль.
Як убезпечити себе в дні магнітної бурі
- Фахівці рекомендують розвантажити ці дні на роботі - не потрібно планувати якісь особливо важкі завдання. Це стосується, як розумової, так і фізичної праці.
- Спати варто повноцінно - не менше 7-8 годин на день.
- Повністю відмовтеся від алкоголю, а каву замініть зеленим або трав'яним чаєм.
- Не перевантажуйте ШКТ смаженою і жирною їжею.
- Побільше гуляйте на свіжому повітрі, але уникайте перевтоми.
- Якщо ви в групі ризику, контролюйте тиск і стежте за своїм станом.