Спалах кору: у групі ризику нещеплені діти та діти до п’яти років
- Сьогодні, 18:22
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Серед найчастіших ускладнень від кору - це пневмонія
Заслужений лікар України, дитячий інфекціоніст Сергій Крамарьовв інтерв’ю «Главкому» розповів про те, які основні симптоми кору і як хворобу швидко визначити. Адже сьогодні стало відомо, що у Києві з початку року зафіксовано вже 43 випадки захворювання на цю інфекційну хворобу.
«Є декілька періодів перебігу кору. Інкубаційний - 9-17 днів, коли людина ще здорова, але захворювання поволі розвивається. Потім йде катаральний період, який нагадує гостру респіраторну інфекцію. І вже наступний період - період висипань, коли з’являється типовий висип для кору. Навіть лікарі, буває, плутають кір з чимось іншим, а батьки - тим паче. Тому треба не зволікати і викликати лікаря», - пояснив медик.
Він також наголосив, що у групі ризику - нещеплені діти і діти раннього віку, перші 5 років.
«Ускладнень багато. Але найчастіше - пневмонія. Можуть бути енцефаліти, тобто ураження головного мозку. Це найтяжче», - підкреслив лікар.