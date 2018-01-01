  1. Головна
  2. Країна
  3. Новини здоров'я
    Новини здоров'я

    Спалах кору: у групі ризику нещеплені діти та діти до п’яти років

    Серед найчастіших ускладнень від кору - це пневмонія
    Заслужений лікар України, дитячий інфекціоніст Сергій Крамарьовв інтерв’ю «Главкому» розповів про те, які основні симптоми кору і як хворобу швидко визначити. Адже сьогодні стало відомо, що у Києві з початку року зафіксовано вже 43 випадки захворювання на цю інфекційну хворобу. [READ_MORE] «Є декілька періодів перебігу
    • Сьогодні, 18:22
    • Розсилка

    Серед найчастіших ускладнень від кору - це пневмонія

    Заслужений лікар України, дитячий інфекціоніст Сергій Крамарьовв інтерв’ю «Главкому» розповів про те, які основні симптоми кору і як хворобу швидко визначити. Адже сьогодні стало відомо, що у Києві з початку року зафіксовано вже 43 випадки захворювання на цю інфекційну хворобу.

    Читайте також

    «Є декілька періодів перебігу кору. Інкубаційний - 9-17 днів, коли людина ще здорова, але захворювання поволі розвивається. Потім йде катаральний період, який нагадує гостру респіраторну інфекцію. І вже наступний період - період висипань, коли з’являється типовий висип для кору. Навіть лікарі, буває, плутають кір з чимось іншим, а батьки - тим паче. Тому треба не зволікати і викликати лікаря», - пояснив медик.

    Він також наголосив, що у групі ризику - нещеплені діти і діти раннього віку, перші 5 років.

    «Ускладнень багато. Але найчастіше -  пневмонія. Можуть бути енцефаліти, тобто ураження головного мозку. Це найтяжче», - підкреслив лікар.

    Читайте також
    діти медицина лікар
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ