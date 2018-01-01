У Солом'янському районі киянам пропонують безкоштовно зробити флюорографію
- Сьогодні, 16:05
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Прийом бажаючих буде проводитися один день
12 січня ц 10:00 до 16:00 біля будівлі амбулаторії №10 КНС «Центр медико-санітарної допомоги №2» Солом'янського району буде працювати пересувний флюорограф. Жителів запрошують безкоштовно пройти скринінгове обстеження.
Про це стало відомо з повідомлення прес-служби Солом'янської районної в Києві держадміністрації на сторінці в Facebook.
Флюорограф буде розміщений за адресою: мікрорайон Жуляни, вулиця Отця Анатолія Жураковський, 10.
Жителем районі пропонують безкоштовно пройти скринінгове обстеження на пересувному флюорографі для проведення профілактичних заходів попередження захворювання на туберкульоз.
Джерело: КиевVласть