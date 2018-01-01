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    У Солом'янському районі киянам пропонують безкоштовно зробити флюорографію

    Прийом бажаючих буде проводитися один день
    12 січня ц 10:00 до 16:00 біля будівлі амбулаторії №10 КНС «Центр медико-санітарної допомоги №2» Солом'янського району буде працювати пересувний флюорограф. Жителів запрошують безкоштовно пройти скринінгове обстеження. Про це стало відомо з повідомлення прес-служби Солом'янської районної в Києві держадміністрації на сторінці в
    • Сьогодні, 16:05
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    Прийом бажаючих буде проводитися один день

    12 січня ц 10:00 до 16:00 біля будівлі амбулаторії №10 КНС «Центр медико-санітарної допомоги №2» Солом'янського району буде працювати пересувний флюорограф. Жителів запрошують безкоштовно пройти скринінгове обстеження.

    Про це стало відомо з повідомлення прес-служби Солом'янської районної в Києві держадміністрації на сторінці в Facebook.

    Флюорограф буде розміщений за адресою: мікрорайон Жуляни, вулиця Отця Анатолія Жураковський, 10.

    Жителем районі пропонують безкоштовно пройти скринінгове обстеження на пересувному флюорографі для проведення профілактичних заходів попередження захворювання на туберкульоз.

    Джерело: КиевVласть

    здоров'я Київ медицина
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