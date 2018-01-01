У Києві епідемія кору: з початку року захворіли 43 дитини

Понад 20 хворих відвідували цирк «Кобзов», серед працівників якого зареєстровано випадок кору

У Києві з початку 2018 року інтенсивність захворюваності на кір значно зросла. Станом на 9 січня, зареєстровано 54 випадки кору, з них 43 випадки серед дітей. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Києві. Зазначається, що, за попередніми даними, майже всі хворі були не щеплені проти кору через відмову. [READ_MORE]



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Захворюваність на кір

Понад 20 хворих відвідували цирк «Кобзов», серед працівників якого зареєстровано випадок кору

У Києві з початку 2018 року інтенсивність захворюваності на кір значно зросла. Станом на 9 січня, зареєстровано 54 випадки кору, з них 43 випадки серед дітей. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Києві.

Зазначається, що, за попередніми даними, майже всі хворі були не щеплені проти кору через відмову.

Хворіють діти різних вікових груп. Серед дітей дошкільних навчальних закладів зареєстровано 11 випадків, серед школярів 21 випадок. Також зареєстровано один випадок у вчителя початкової школи.

«З епідеміологічного анамнезу встановлено, що понад 20 хворих з 22.12.2017 по 30.12.2017 відвідували цирк «Кобзов», серед працівників якого 26.12.2017 року зареєстровано випадок кору. 09.01.2018 зареєстровано спалах захворювання на кір серед учнів 1-Д класу Загальноосвітнього навчального закладу I-III ступенів Скандинавської гімназії. Всі захворілі учні були не щеплені», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 січня у Департаменті охорони здоров'я КМДА повідомили, що зпочатку 2018 року з діагнозом кір до дитячої інфекційної лікарні Києва було госпіталізовано 16 дітей.

Спалах небезпечного вірусного захворювання знову було зафіксовано в Україні восени 2017 року. За даними МОЗ, у країні вже в 70 разів більше хворих на кір порівняно з минулим роком – понад 2000 осіб. Показання найбільш частих захворювань фіксують в Івано-Франківській, Одеській і Тернопільській областях. При цьому понад половина хворих – діти від одного року до восьми.

Лікарі підкреслюють, що єдиний правильний спосіб захиститися від кору (як для дітей, так і для дорослих) – вакцинація. Вона не захищає від вірусу на 100%, проте значно знижує можливість зараження і пом'якшує перебіг хвороби.