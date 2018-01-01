Столична влада заборонила роботу цирку, в якому виявили кір

На даний момент прийнято рішення про припинення роботи на 1 місяць

Київська міська державна адміністрація тимчасово заборонила роботу цирку «Кобзов» через спалах кору. Про це повідомив на брифінгу перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. «В даному закладі є один хворий. Він захворів ще в грудні. У зв'язку з тим, що працівники даного закладу несистематично проходять медогляди, було



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На даний момент прийнято рішення про припинення роботи на 1 місяць

Київська міська державна адміністрація тимчасово заборонила роботу цирку «Кобзов» через спалах кору. Про це повідомив на брифінгу перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«В даному закладі є один хворий. Він захворів ще в грудні. У зв'язку з тим, що працівники даного закладу несистематично проходять медогляди, було прийнято рішення про припинення роботи цього закладу на території Києва», - сказав він.

На даний момент прийнято рішення про припинення роботи на 1 місяць.

Раніше повідомлялося, що у Києві епідемія кору: з початку року захворіли 43 дитини. При цьому понад 20 хворих виявлено серед тих, хто відвідував цирк «Кобзов».

Також Поворозник заявив, що тепер дітей без щеплень проти кору не будуть пускати до закладів освіти.



