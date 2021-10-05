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    Covid-19 в Україні: за минулу добу хвороба забрала понад 300 життів

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    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Запорізькій та Донецькій областях - Covid-19 в Україні: за минулу добу хвороба забрала понад 300 життів
    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Запорізькій та Донецькій областях
    фото Сергія Риженка/facebook

    До лікарень вчора потрапив 1 881 хворий на коронавірус

    За минулу добу в Україні медики зафіксували 9 846 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Найбільше нових хворих на коронавірус виявлено у Дніпропетровській (992), Харківській (940), Одеській (809), Запорізькій (667) та Донецькій (662) областях. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Серед нових хворих – 918 дітей та 207 медпрацівників.

    Також за попередню добу зафіксували 317 летальних випадків. Одужали 4 229 осіб.

    До лікарень потрапив 1 881 хворий на коронавірус.

    Графіка МОЗ
    Графіка МОЗ

    Здійснено 74,1 тис. тестувань (зокрема методом ПЛР – 37 тис., методом ІФА — 8,8 тис., експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 28,3 тис.).

    Станом на ранок 5 жовтня, в Україні від початку епідемії зафіксовано понад 2,5 млн випадків зараження коронавірусом та 57,2 тис. летальних випадків, одужали – понад 2,3 млн осіб.

    До слова, у МОЗ дали роз'яснення, коли потрібна госпіталізація при коронавірусі. У МОЗ наголосили, що рішення щодо госпіталізації приймає лікар на основі проведеного обстеження, ґрунтуючись на наявному симптомокомплексі у конкретного хворого.

    Щодо антитіл до Covid-19, то аналітик пояснив, чому не варто робити перевірки. За словами аналітика, тести бувають якісні та кількісні. Перші показують є антитіла чи ні, другі – скільки їх у певному обсязі вашої крові.

    Графіка МОЗ
    Графіка МОЗ

    Також повідомлялося, що у випадку з Covid-19 вакцинація дає сильнішу імунну відповідь, ніж перенесене захворювання, хоча зазвичай відбувається навпаки.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина лікар лікарня хвороби щеплення вакцинація коронавірус
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    Covid-19 в Україні: за минулу добу хвороба забрала понад 300 життів