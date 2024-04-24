Спалах парвовірусу в Україні: як діагностувати хворобу, і скільки це коштує

Аналізи можуть бути якісними – на наявність вірусу в організмі, та кількісними – на визначення кількості імуноглобулінів

Точна діагностика необхідна, аби відрізнити парвовірус від краснухи, кору, вітрянки…

Парвовірус В19 – це хвороба, яку можна підхопити повітряно-крапельним шляхом. Для підтвердження парвовірусу проводять аналіз, найчастіше – крові, інколи – слини, аби виявити специфічні імуноглобуліни. Про це розповідає «Главкому» доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного університету України ім. О. О. Богомольця, заслужений лікар України Сергій Крамарьов.

За словами спеціалістів, інколи точна діагностика необхідна, аби відрізнити парвовірус від краснухи, кору, вітрянки тощо. Якщо є болі у суглобах, слід виключити ревматоїдний артрит.

Прикметно, що діагностувати парвовірус можливо саме завдяки особливостям висипань. «Висипання можуть з’являтися хвилями: то практично зникають, то з’являються: наприклад, на сонці вони можуть проявлятися сильніше. Саме перебіг хвороби також може бути хвилеподібним», – пояснює заслужений лікар України Сергій Крамарьов.

Аналізи можуть бути якісними – на наявність вірусу в організмі, та кількісними – на визначення кількості імуноглобулінів (IgG – після перенесення захворюваності, фактично наявність імунітету до вірусу, та IgM – на піку захворюваності).

Також існують спеціальні тести, які виявляють ДНК вірусу у різних рідинах організму (спинномозковій, наприклад).

Діагностика парвовірусу

До слова, парвовірус В19 – це інфекційна еритрема, хвороба вельми заразна, її можна підхопити повітряно-крапельним шляхом. Спалахи парвовірусу відбуваються найчастіше взимку та навесні.

Як стало відомо, з 2023 року в Україні зростає захворюваність на кашлюк. За перші два місяці 2024 року зафіксовано 515 випадків захворювання, за аналогічний період минулого року було зареєстровано тільки 27 випадків, 95,9% усіх захворілих — діти, 4,1% – дорослі. Більшість хворих — діти дошкільного та раннього шкільного віку.

Нагадаємо, Кабінет міністрів дозволив проводити профілактичну вакцинацію українців в аптеках.

Як зазначається, аптечні установи зможуть проводити профілактичну вакцинацію за умови наявності ліцензії на медпрактику, проходження фармацевтами спеціального щорічного навчання з питань вакцинації, також набуття навичок надання догоспітальної допомоги при невідкладних станах.