Уряд дозволив проводити щеплення в аптеках

Аптечні установи зможуть проводити профілактичну вакцинацію за умови наявності ліцензії на медпрактику

Кабінет Міністрів дозволив проводити профілактичну вакцинацію українців в аптеках. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Як зазначається, аптечні установи зможуть проводити профілактичну вакцинацію за умови наявності ліцензії на медпрактику, проходження фармацевтами спеціального щорічного навчання з питань вакцинації, також набуття навичок надання догоспітальної допомоги при невідкладних станах.

Відповідна постанова уряду про внесення змін до ліцензійних умов проведення госпдіяльності з медичної практики, ухвалена 27 лютого, набуде чинності за три місяці з дня опублікування.

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Як уточнили в Міністерстві охорони здоров'я, наразі відомство відпрацьовує механізм проведення вакцинації в аптеках.

Нагадаємо, що у найбільшому глобальному дослідженні безпеки вакцин повідомили, що вакцини проти коронавірусної інфекції пов’язані з невеликим збільшенням неврологічних та серцево-судинних захворювань, а також захворювань крові.

З'ясувалось, що у тих, хто отримав щеплення мРНК-вакцинами компаній Pfizer Inc., BioNTech SE та Moderna Inc., частіше виявляли міокардит. А в тих, хто щепився вакциною AstraZeneca Plc, зафіксований підвищений ризик утворення тромбів у мозку.

Міокардит, або запалення серцевого м'яза, постійно виявлявся після першої, другої та третьої дози мРНК-вакцини, як показало дослідження. Зокрема це спостерігалося після введення другої дози вакцини Moderna. Перша і четверта дози тієї ж вакцини також були пов'язані зі збільшенням перикардиту (запалення перикарда, або зовнішньої оболонки серця).

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Зазначається, що за останні три роки у світі було введено понад 13,5 млрд доз вакцин проти Covid, що врятувало понад мільйон життів лише в Європі. Однак є невелика частина людей, яка постраждала від вакцин, що викликало дебати про їхню користь та шкоду.

Нагадаємо, Кабінет міністрів скасував заходи з охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, спрямовані на запобігання поширенню Covid-19. Таке рішення було ухвалено у зв'язку з завершенням карантину.