Сплеск коронавірусу в Києві: за добу виявлено ще 441 хворого



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Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі

За минулу добу в столиці 12 людей померли від Covid-19

За минулу добу в столиці 441 випадок захворювання на коронавірус. 12 людей померли. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своєму Telegram-каналі.

«В Києві не зменшується кількість виявлених хворих. За минулу добу – 441 новий випадок. 12 людей померли. Всього коронавірус забрав життя 413 киян. Підтверджених випадків захворювання на Covid-19 на сьогодні в столиці вже 24 043», – написав Кличко.

Серед тих, хто захворіли: 232 жінки віком від 18 до 90 років і 10 дівчаток від трьох місяців до 17 років. А також 185 чоловіків віком від 20 до 89 років і 14 хлопчиків від чотирьох до 16 років. Захворіли також 18 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 51 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Збільшилась кількість тих, хто одужали. – За минулу добу 404 людини. Всього коронавірус подолали 7 657 мешканців Києва.

«Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському та Деснянському районах – по 78 випадків та в Подільському районі – 40 хворих, – зазначив мер Києва. – Не можна ставитися до небезпеки легковажно. Дотримуйтесь елементарних правил! Бережіть себе!» – наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 2 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4661 особи. Це на 28 випадки більше, ніж днем раніше (4633). Одужали за минулу добу – 2146 людей (днем раніше – 2148), померли 92 особи, (у попередній день 68).

Коронавірус в Україні

Всього 222322

Хворіють 119232

Одужали 98737

Померли 4353

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Загалом від початку пандемії станом на ранок 3 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 222322 людини, одужали 98737 осіб, летальних випадків – 4353.

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