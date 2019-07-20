Сприяє схудненню і знижує тиск: Супрун розкрила користь перцю чилі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Перець чілі певною мірою запобігає передчасній смертності, серцево-судинним хворобам, раку, і діабету

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун спростувала міф, що перець чилі шкідливий для шлунку, та їсти його можна лише здоровим людям.

Про це Супрун написала на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, червоний гострий перець — непоганий консервант: він вбиває три чверті патогенних бактерій в їжі. Але це не означає, що гостру їжу можна зберігати поза холодильником чи їсти брудними руками.

Також чилі – це прекрасне джерело антиоксидантів (молекули, що запобігають старінню і пошкодженню клітин, прогресу атеросклерозу та фотостарінню шкіри). Більше того, у стручку перцю багато заліза, калію, денна норма вітаміну С та вітамін А, вітамін В6 та бета-каротин.

Масштабні дослідження в США та Китаї показали, що перець чилі певною мірою запобігає передчасній смертності, серцево-судинним хворобам, раку, діабету, полегшує стан при астмі, нежитю та чесотці.

Як пояснила Уляна Супрун, у червонному перці міститься капсаїцин – речовина, яка й робить його пекучим. Капсаїцин впливає на сприйняття гарячого і болю, тому клітини звикають і стають нечутливими до справжніх больових сигналів. До речі, саме тому до гострого звикають і мусять збільшувати дозу.

«Виявляється, капсаїцин змушує клітини судин виділяти закис азоту і розширюватися. Це знижує тиск. Виділення закису азоту супроводжує прийом нітрогліцерину, бурякового соку чи віагри. Це одне із пояснень, чому червоний перець знижує ризик померти від серцево-судинних хвороб та допомагає довше тренуватися людям із серцевою недостатністю», – зауважила Супрун.

Червоний перець також сприяє схудненню, зменшує апетит та нормалізує обмін речовин при діабеті. Капсаїцин бере участь в перетворенні білої жирової тканини (запаси) на буру жирову тканину, яка зігріває нас. Подібний ефект має тривале перебування на холоді і сон у прохолодній кімнаті. Саме тому червоний перець рекомендують включити в щоденний раціон при метаболічному синдромі.

«Але ж він шкодить шлунку! – либонь, збираєтеся сказати ви. Ніт! Червоний перець запобігає пошкодженню шлунку, зокрема, в разі прийому протизапальних нестероїдних препаратів як ацетилсалицилова кислота, чи при інфекції Helicobacter pylori, що викликає виразку», – додала Уляна Супрун.

Також перець чилі ефективно зменшує запалення при панкреатиті. Втім він – не ліки від самого панкреатиту. Червоний перець можна їсти – дієтичні рекомендації при панкреатиті обмежують споживання алкоголю, жирної, солодкої і смаженої у фритюрі їжі, але радять овочі, фрукти і ягоди, в яких багато антиоксидантів.

Раніше Уляна Супрун розповіла українцям про шкідливість телебачення,оскільки перегляд телепередач для багатьох супроводжується тривалим відпочинком на дивані, який негативно впливає на здоров'я.