Статистику можна множити на 5: лікар спрогнозував пік епідемії коронавірусу в Україні

Лікар зазначив, що не всі інфіковані потрапляють до лікарень, тому саме на 5 можна умовно множити статистику

Лікар Тарас Жиравецький прогнозує, що пік епідемії коронавірусу в Україні буде досягнуто в січні-лютому, а нинішню статистку в 12-13 тис. заражених на добу можна множити на 5.

Про це медик розповів сайту Обозреватель.

«Пік повинен настати десь у січні-лютому – тоді буде найбільше навантаження на тих, хто захворів і потрапив до стаціонару. Далі підемо вниз. Зараз ми тільки розганяємося, хоча це вважається, як друга хвиля. Важко сказати, скільки хворих виявлятимуть у пік. Навіть нинішню статистку в 12 тис. можна множити на 5», – припустив лікар.

Жиравецький зазначив, що не всі інфіковані потрапляють до лікарень, тому саме на 5 можна умовно множити статистику.

«Навіть кожен третій не потрапляє в стаціонар і не кожен десятий. Думаю, десь 32 тис. хворих на добу у нас є. Але колективного імунітету поки немає. Він настає, коли перехворіє 60-70 відсотків населення», – підсумував він.

Між іншим, у «Слузі народу» розкритикували українців за легковажне ставлення до коронавірусу.

В Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Планувалося, що такий карантин повинен діяти в Україні щонайменше три вихідних поспіль.

Зазначимо, що 17 листопада, Рада не підтримала скасування карантину вихідного дня.