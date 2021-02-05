Степанов пояснив, чому вакцину від Covid-19 будуть поставляти з Індії

В Індії виробляють вакцини для AstraZeneca і для Novavax

На початку переговорів був варіант з постачанням із заводу в Росії, але український уряд відразу відкинув цю можливість

В Індії розташовані потужності, на яких виробляють вакцини від Covid-19 для компаній AstraZeneca і Novavax.

Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» розповів глава МОЗ Максим Степанов.

Він зазначив, що на початку переговорів був варіант з постачанням із заводу в Росії, але український уряд відразу відкинув цю можливість. Тому поставки проведуть з Serum Institute.

«Serum Institute виробляє практично всі вакцини для Великої Британії. Це потужності AstraZeneca, вона виробляє препарати на декількох заводах. В тому числі, до речі, і в Росії, але на початку наших перемовин ми сказали, що постачання звідти для нас неприйнятні. А Serum Institute для нас цілком зрозуміле підприємство, одне з найбільших у світі з виробництва вакцин і вони виготовляють вакцини і для AstraZeneca і для Novavax», – сказав Степанов.

Як відомо, Україна отримає 12 млн доз вакцин від AstraZeneca та Novavax.

У п’ятницю Степанов назвав дату, до якої всі охочі українці будуть вакциновані.

Національний план передбачає п’ять етапів вакцинації. Степанов пообіцяв, що в Україні перший етап вакцинації від Covid-19 розпочнеться вже в середині лютого.

Раніше Міністерство охорони здоров'я представило календарний план вакцинації українців від коронавірусу.