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    Здоров'я

    Степанов пояснив, чому вакцину від Covid-19 будуть поставляти з Індії

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    В Індії виробляють вакцини&nbsp;для AstraZeneca і для Novavax - Степанов пояснив, чому вакцину від Covid-19 будуть поставляти з Індії
    В Індії виробляють вакцини для AstraZeneca і для Novavax

    На початку переговорів був варіант з постачанням із заводу в Росії, але український уряд відразу відкинув цю можливість

    В Індії розташовані потужності, на яких виробляють вакцини від Covid-19 для компаній AstraZeneca і Novavax.

    Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» розповів глава МОЗ Максим Степанов.

    Він зазначив, що на початку переговорів був варіант з постачанням із заводу в Росії, але український уряд відразу відкинув цю можливість. Тому поставки проведуть з Serum Institute.

    «Serum Institute виробляє практично всі вакцини для Великої Британії. Це потужності AstraZeneca, вона виробляє препарати на декількох заводах. В тому числі, до речі, і в Росії, але на початку наших перемовин ми сказали, що постачання звідти для нас неприйнятні. А Serum Institute для нас цілком зрозуміле підприємство, одне з найбільших у світі з виробництва вакцин і вони виготовляють вакцини і для AstraZeneca і для Novavax», – сказав Степанов.

    Як відомо, Україна отримає 12 млн доз вакцин від AstraZeneca та Novavax.

    У п’ятницю Степанов назвав дату, до якої всі охочі українці будуть вакциновані.

    Національний план передбачає п’ять етапів вакцинації. Степанов пообіцяв, що в Україні перший етап вакцинації від Covid-19 розпочнеться вже в середині лютого

    Раніше Міністерство охорони здоров'я представило календарний план вакцинації українців від коронавірусу. 

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    Теги: Індія Україна Максим Степанов щеплення вакцинація коронавірус
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