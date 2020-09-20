За добу у Києві виявлено 343 хворих на коронавірус



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі

Минулої доби від коронавірусу померли четверо киян

У суботу, 19 вересня, Covid-19 виявили у 343 мешканців Києва, четверо хворих померли. Крім того, госпіталізація знадобилась 42 зараженим.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram

За період пандемії коронавірус забрав життя вже 316 киян. Станом на неділю в столиці вже 19 483 підтверджених випадки захворювання на Covid-19.

Минулої доби хворобу діагностували у:

181 жінки віком від 19 до 82 років,

133 чоловіків віком від 19 до 84 рокiв,

17 дівчаток від 2 років до 17, та у 12 хлопчиків від 25 днів до 16 років.

Захворіли, зокрема, 8 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 42 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужала за минулу добу 31 людина. Усього коронавірус подолали 5859 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 58. У Деснянському – 57. Та в Оболонському районі – 52 випадки.

«Запобігти потраплянню Києва до «червоної зони» та поверненню до суворих обмежень можна тільки дотримуючись правил. Носіть маску, користуйтеся антисептиками, тримайте соціальну дистанцію, не йдіть у місця великого скупчення людей!», – повідомив мер столиці.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 19 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2966 людей. Це на 274 випадки менше, ніж днем раніше (3240).

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки та оборони України.

Одужали за минулу добу – 758 осіб (днем раніше – 1268), померли 41 – (48).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 20 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 175678 людей, одужали 77512 осіб, летальних випадків – 3557.

Коронавірус в Україні

Всього 172712

Хворіють 92422

Одужали 76754

Померли 3516

Копіювати код для вставки

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 18 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3240 людей. Це на 12 випадків більше, ніж днем раніше (3228).

Одужали за минулу добу – 1268 осіб (днем раніше – 1573), померли 48 – (68).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 19 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 172712 людей, одужали 76754 особи, летальних випадків – 3516.