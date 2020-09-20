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    Новини

    За добу у Києві виявлено 343 хворих на коронавірус

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    Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - За добу у Києві виявлено 343 хворих на коронавірус
    Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі

    Минулої доби від коронавірусу померли четверо киян

    У суботу, 19 вересня, Covid-19 виявили у 343 мешканців Києва, четверо хворих померли. Крім того, госпіталізація знадобилась 42 зараженим.

    Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram

    За період пандемії коронавірус забрав життя вже 316 киян. Станом на неділю в столиці вже 19 483 підтверджених випадки захворювання на Covid-19.

    Минулої доби хворобу діагностували у:

    • 181 жінки віком від 19 до 82 років,
    • 133 чоловіків віком від 19 до 84 рокiв,
    • 17 дівчаток від 2 років до 17, та у 12 хлопчиків від 25 днів до 16 років.

    Захворіли, зокрема, 8 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 42 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

    Одужала за минулу добу 31 людина. Усього коронавірус подолали 5859 мешканців Києва.

    Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 58. У Деснянському – 57. Та в Оболонському районі – 52 випадки.

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    «Запобігти потраплянню Києва до «червоної зони» та поверненню до суворих обмежень можна тільки дотримуючись правил. Носіть маску, користуйтеся антисептиками, тримайте соціальну дистанцію, не йдіть у місця великого скупчення людей!», – повідомив мер столиці.

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 19 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2966 людей. Це на 274 випадки менше, ніж днем раніше (3240). 

    Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки та оборони України.

    Одужали за минулу добу – 758 осіб (днем раніше – 1268), померли 41 – (48).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 20 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 175678 людей, одужали 77512 осіб, летальних випадків – 3557.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      172712
    • Хворіють
      92422
    • Одужали
      76754
    • Померли
      3516

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 18 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3240 людей. Це на 12 випадків більше, ніж днем раніше (3228). 

    Одужали за минулу добу – 1268 осіб (днем раніше – 1573), померли 48 – (68).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 19 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 172712 людей, одужали 76754 особи, летальних випадків – 3516.

     

    Віталій Кличко Київ мер коронавірус
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