За добу проти коронавірусу вакцинували майже 70 тисяч українців

За минулу добу в Україні вакциновано 69260 людей

Найбільшу кількість щеплень минулої доби було проведено в м. Києві

За минулу добу вакцинували 69260 людей. Наразі одну дозу отримали 20430 людей і ще 48830 – повністю імунізовані, повідомляє пресслужба МОЗ.

Вакцинацію здійснювали силами 587 мобільних бригад з імунізації, 1642 пунктів щеплення і 365 центрів вакцинації.

Найбільшу кількість щеплень минулої доби було проведено в м. Києві – 8056 щеплень, а за весь період вакцинальної кампанії – також у м. Києві – 1423697 щеплень.

Загалом від початку кампанії з вакцинації проведено 9747714 щеплень. Вакциновано – 5 569 051 особу, з них отримали першу дозу – 5569049 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 4178665 осіб (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).

Нагадаємо, станом на ранок 5 вересня, в Україні зафіксовано 1379 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 102, медпрацівників – 28. Також за минулу добу госпіталізовано – 899 осіб, летальних випадків – 17, одужало – 407 осіб.