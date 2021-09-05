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    За добу проти коронавірусу вакцинували майже 70 тисяч українців

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    За минулу добу в Україні вакциновано 69260 людей - За добу проти коронавірусу вакцинували майже 70 тисяч українців

    За минулу добу в Україні вакциновано 69260 людей

    Фото з відкритих джерел

    Найбільшу кількість щеплень минулої доби було проведено в м. Києві

    За минулу добу вакцинували 69260 людей. Наразі одну дозу отримали 20430 людей і ще 48830 – повністю імунізовані, повідомляє пресслужба МОЗ.

    Вакцинацію здійснювали силами 587 мобільних бригад з імунізації, 1642 пунктів щеплення і 365 центрів вакцинації.

    Найбільшу кількість щеплень минулої доби було проведено в м. Києві – 8056 щеплень, а за весь період вакцинальної кампанії – також у м. Києві – 1423697 щеплень.

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    Загалом від початку кампанії з вакцинації проведено 9747714 щеплень. Вакциновано – 5 569 051 особу, з них отримали першу дозу – 5569049 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 4178665 осіб (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).

    Нагадаємо, станом на ранок 5 вересня, в Україні зафіксовано 1379 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 102, медпрацівників – 28. Також за минулу добу госпіталізовано – 899 осіб, летальних випадків – 17, одужало – 407 осіб.

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    Теги: хвороби епідемія щеплення коронавірус
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    За добу проти коронавірусу вакцинували майже 70 тисяч українців