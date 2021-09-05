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    За минулу добу в Україні виявлено 1379 випадків зараження коронавірусом

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    Минулої доби в Україні шпиталізовано 899 осіб - За минулу добу в Україні виявлено 1379 випадків зараження коронавірусом

    Минулої доби в Україні шпиталізовано 899 осіб

    Фото з відкритих джерел

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області

    Станом на ранок 5 вересня, в Україні зафіксовано 1379 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 102, медпрацівників – 28. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 899 осіб;
    • летальних випадків – 17;
    • одужало – 407 осіб.

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 16146 осіб,
    • методом ІФА – 2788 осіб,
    • експрес-тестами – 16011 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2297534 особи;
    • одужало – 2212720 осіб;
    • летальних випадків – 53983;
    • проведено ПЛР-тестувань – 12097306.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (144), м. Київ (141), Дніпропетровській (132), Чернівецькій (124) та Одеській (90) областях.

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    Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 2614 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 196, медпрацівників – 46. Також за минулу добу, госпіталізовано – 824 особи, летальних випадків – 44, одужало – 1447 осіб.

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    Теги: хвороби епідемія коронавірус
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    За минулу добу в Україні виявлено 1379 випадків зараження коронавірусом