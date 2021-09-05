За минулу добу в Україні виявлено 1379 випадків зараження коронавірусом
Минулої доби в Україні шпиталізовано 899 осіб
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області
Станом на ранок 5 вересня, в Україні зафіксовано 1379 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 102, медпрацівників – 28. Про це інформує пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 899 осіб;
- летальних випадків – 17;
- одужало – 407 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 16146 осіб,
- методом ІФА – 2788 осіб,
- експрес-тестами – 16011 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2297534 особи;
- одужало – 2212720 осіб;
- летальних випадків – 53983;
- проведено ПЛР-тестувань – 12097306.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (144), м. Київ (141), Дніпропетровській (132), Чернівецькій (124) та Одеській (90) областях.
Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 2614 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 196, медпрацівників – 46. Також за минулу добу, госпіталізовано – 824 особи, летальних випадків – 44, одужало – 1447 осіб.