За минулу добу в Україні виявлено 1379 випадків зараження коронавірусом

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області

Станом на ранок 5 вересня, в Україні зафіксовано 1379 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 102, медпрацівників – 28. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 899 осіб;

летальних випадків – 17;

одужало – 407 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 16146 осіб,

методом ІФА – 2788 осіб,

експрес-тестами – 16011 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2297534 особи;

одужало – 2212720 осіб;

летальних випадків – 53983;

проведено ПЛР-тестувань – 12097306.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (144), м. Київ (141), Дніпропетровській (132), Чернівецькій (124) та Одеській (90) областях.

Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 2614 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 196, медпрацівників – 46. Також за минулу добу, госпіталізовано – 824 особи, летальних випадків – 44, одужало – 1447 осіб.